“Real Madrid”in sabiq dietoloqundan şok iddia

İspaniyanın “Real Madrid” klubunun sabiq dietoloqu İtsiar Qonsales klubun tibb heyəti ilə bağlı sərt açıqlama verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, o, “Real Madrid”in həkimlərinin futbolçulara “ChatGPT”nin pulsuz versiyasının tövsiyə etdiyi əlavələri verdiyini iddia edib.
Qonsales bu fikirləri klubun tibbi personalının Kilian Mbappenin zədələnmiş dizinin sağlam dizlə səhv salınması barədə yayılan xəbərlərə reaksiya olaraq səsləndirib.
“Təşəkkürlər, Kilian. Ümid edirəm ki, onlar savadlı və peşəkar insanları axtaracaqlar, yoxsa əlaqələri olan, amma nadan narsistlər sonda yalnız futbolçulara zərər verirlər”, - deyə o bildirib.