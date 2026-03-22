“Sent-Ceyms Park” qarşısında dəhşətli anlar - VİDEO

Bu gün İngiltərə Premyer Liqasının 30-cu turu çərçivəsində keçirilən “Nyukasl” - “Sanderlend” matçı öncəsi stadionun ətrafında arzuolunmaz hadisələr yaşanıb. 10 ildən sonra ilk dəfə elitada üz-üzə gələn rəqib azarkeşlər arasında gərginlik kütləvi davaya çevrilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Sanderlend” tərəfdarlarının kiçik bir qrupunun polis müşayiətindən ayrılaraq “Nyukasl” azarkeşlərinin toplaşdığı əraziyə daxil olması vəziyyəti alovlandırıb. Tərəflər bir-birinə yumruq və müxtəlif əşyalar atmağa başlayıblar.

Şahidlərin və hadisə yerində olan jurnalistlərin verdiyi məlumata görə, dava zamanı bir azarkeş ağır xəsarət alıb. Vəziyyəti kritik olan şəxsə hadisə yerində dərhal süni tənəffüs edilib. Daha sonra o, təcili tibbi yardım maşını ilə xəstəxanaya aparılıb.

Polis qüvvələri tərəfləri ayırmaq və asayişi bərpa etmək üçün müdaxilə edib. Hadisə ilə bağlı artıq bir neçə nəfərin saxlanıldığı bildirilir. Uzun müddət gözlənilən Tayn-Uir derbisinə belə kölgə düşməsi hər iki klubun rəhbərliyi və futbol ictimaiyyəti tərəfindən kəskin pislənilib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Uqo Llorisdən inanılmaz xilasetmə - VİDEO
19:50
Futbol

Uqo Llorisdən inanılmaz xilasetmə - VİDEO

MLS-də “quru seriyasını” beş oyuna çatdırıb
“Real”da Arbeloa rüzgarı: Klub rəhbərliyi gənc məşqçidən tam razıdır
19:39
Futbol

“Real”da Arbeloa rüzgarı: Klub rəhbərliyi gənc məşqçidən tam razıdır

Alvaro Arbeloanın diplomatik bacarığı və Valdebebasdakı yeni atmosfer yüksək qiymətləndirilir
Madriddə tarixi rəqabətin statistikası
19:16
Futbol

Madriddə tarixi rəqabətin statistikası

“Real” və “Atletiko” arasındakı 304 oyunluq gərgin mübarizə
La Liqa: Arauxo “Barselona”n büdrəməyə qoymadı - VİDEO
19:06
Futbol

La Liqa: Arauxo “Barselona”n büdrəməyə qoymadı - VİDEO

“Spotify Kamp Nou”da keçirilən qarşılaşmada kataloniyalılar liderliyini möhkəmləndirib
U-17 millimizin Avropa sınağı: Yekun heyət və oyun təqvimi bəlli oldu
18:49
Futbol

U-17 millimizin Avropa sınağı: Yekun heyət və oyun təqvimi bəlli oldu

Azərbaycan yığması Bolqarıstanda keçiriləcək seçmə mərhələ oyunlarına 20 futbolçu ilə yollanır
Premyerliqa: “Sanderlend” 90-cı dəqiqədə “Nyukasl”ı çökdürdü - VİDEO
18:12
Futbol

Premyerliqa: “Sanderlend” 90-cı dəqiqədə “Nyukasl”ı çökdürdü - VİDEO

Tayn-Uir derbisində Brayan Brobbinin dramatik qolu “Qara pişiklər”ə qələbə qazandırıb

Ən çox oxunanlar

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi
21 Mart 19:20
Futbol

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi

İspan ulduz paylaşımı ilə həm romantik, həm də yumor dolu mesaj verdi
Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ
20 Mart 19:20
Azərbaycan futbolu

Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, o dönəmdə “Neftçi”yə xüsusi hörmətlə baxılırdı
Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO
20 Mart 17:47
Tennis

Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO

Qazaxıstanlı tennisçi Mayamidə keçiriləcək turnirə hazırlaşır
Hipodromda fədakarlıq: Jokey özünü unudub atının yardımına qaçdı - VİDEO
21 Mart 09:25
Atçılıq

Hipodromda fədakarlıq: Jokey özünü unudub atının yardımına qaçdı - VİDEO

Kosei Mura yıxılaraq xəsarət alsa da, ilk növbədə can yoldaşının vəziyyətini yoxlayıb