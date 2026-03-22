“Sent-Ceyms Park” qarşısında dəhşətli anlar - VİDEO

Bu gün İngiltərə Premyer Liqasının 30-cu turu çərçivəsində keçirilən “Nyukasl” - “Sanderlend” matçı öncəsi stadionun ətrafında arzuolunmaz hadisələr yaşanıb. 10 ildən sonra ilk dəfə elitada üz-üzə gələn rəqib azarkeşlər arasında gərginlik kütləvi davaya çevrilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Sanderlend” tərəfdarlarının kiçik bir qrupunun polis müşayiətindən ayrılaraq “Nyukasl” azarkeşlərinin toplaşdığı əraziyə daxil olması vəziyyəti alovlandırıb. Tərəflər bir-birinə yumruq və müxtəlif əşyalar atmağa başlayıblar.
Şahidlərin və hadisə yerində olan jurnalistlərin verdiyi məlumata görə, dava zamanı bir azarkeş ağır xəsarət alıb. Vəziyyəti kritik olan şəxsə hadisə yerində dərhal süni tənəffüs edilib. Daha sonra o, təcili tibbi yardım maşını ilə xəstəxanaya aparılıb.
Polis qüvvələri tərəfləri ayırmaq və asayişi bərpa etmək üçün müdaxilə edib. Hadisə ilə bağlı artıq bir neçə nəfərin saxlanıldığı bildirilir. Uzun müddət gözlənilən Tayn-Uir derbisinə belə kölgə düşməsi hər iki klubun rəhbərliyi və futbol ictimaiyyəti tərəfindən kəskin pislənilib.