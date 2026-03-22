"Mançester Yunayted" əsas transfer hədəfini müəyyənləşdirib

İngiltərənin "Mançester Yunayted" futbol klubu yay transfer pəncərəsi üçün prioritet hədəfini seçib. İngiltərə təmsilçisi heyətini yeni yarımmüdafiəçi ilə gücləndirmək niyyətindədir.
İdman.Biz UOL nəşrinə istinadla xəbər verir ki, klub rəhbərliyi "Nyukasl"ın futbolçusu Brunu Gimarayesi transfer etmək qərarına gəlib. Artıq mançesterlilərin 28 yaşlı braziliyalı oyunçunun nümayəndələri ilə əlaqə saxladığı bildirilir.
Bu keçidin "Mançester Yunayted"ə təxminən 60 milyon funt-sterlinqə (təxminən 134 milyon AZN) başa gələcəyi gözlənilir.
Qeyd edək ki, Brunu Gimarayes 2022-ci ilin əvvəlindən "Nyukasl"da çıxış edir. O, cari mövsümdə bütün turnirlər daxil olmaqla meydana çıxdığı 35 matçda doqquz qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.