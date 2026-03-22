“Turan Tovuz” yeni rekordun bir addımlığında

“Turan Tovuz” futbol komandası Misli Premyer Liqasının 2025/26 mövsümündə növbəti uğuruna imza atıb. Qərb təmsilçisi doğma meydanda “Qəbələ”ni 3:2 hesabı ilə məğlub edərək mövsümdə 14-cü qələbəsini qazanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Tovuz klubu bu nəticə ilə Premyer Liqada bir mövsümdəki qələbə sayında öz rekordunu təkrarlayıb. Elitada dördüncü dəfə mübarizə aparan “Turan Tovuz” ötən mövsümdə də 14 dəfə qalib gəlmişdi.
Maraqlıdır ki, komanda bu rekorda çempionatın başa çatmasına səkkiz tur qalmış nail olub. Növbəti turlarda qazanılacaq hər bir qələbə klub üçün yeni tarixi rekord demək olacaq. Hazırda yüksək formada olan kollektiv bu göstəricini daha da yaxşılaşdırmaq şansına malikdir.