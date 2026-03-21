21 Mart 2026
AZ

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”yə qarşı

Futbol
Xəbərlər
21 Mart 2026 09:00
125
Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" "Qəbələ"yə qarşı

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 25-ci turunun oyunu “Turan Tovuz” “Qəbələ” arasında baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, saat 16:00-da start götürəcək turun mərkəzi qarşılaşmasını Kamal Umudlu idarə edəcək.

“Turan Tovuz” 45 xalla turnir cədvəlinin üçüncüdür. 16 xala malik “Qəbələ” isə on birincidir.

Misli Premyer Liqası
Üçüncü Dövrə, 25-ci tur
21 mart
16:00. “Turan Tovuz” - “Qəbələ”
Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Akif Əmirəli, Elçin Məsiyev.
VAR: Əliyar Ağayev.
AVAR: Nicat İsmayıllı.
Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.
AFFA nümayəndəsi: Elçin Məmmədov.
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

İdman.Biz
Məqalədə:

