“Çelsi”nin sabiq futbolçusu İspaniyada həbs olundu

İngiltərənin “Çelsi” və “Vest Bromviç” futbol komandalarının sabiq müdafiəçisi Nil Klement İspaniyada narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində iştirak şübhəsi ilə saxlanılıb.
İdman.Biz “Daily Mail” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, 47 yaşlı keçmiş futbolçu Marbelya və Fuenxirola şəhərləri arasında yerləşən “Riviera del Sol” ticarət mərkəzində yaxalanıb. Əməliyyat zamanı onun üzərindən və evindən narkotik maddələr, həmçinin külli miqdarda nağd pul aşkar edilib.
Polisin verdiyi məlumata görə, Klementin gizləndiyi məkandan bir kiloqramdan çox qanunsuz maddə (1170 qram marixuana və 865 qram həşiş) müsadirə olunub. Əməliyyat yerli sakinlərin şübhəli aktivliklə bağlı şikayətlərindən sonra həyata keçirilib. Saxlanılan şəxs artıq məhkəmə qarşısına çıxarılıb və istintaq müddətində zaminə buraxılıb.
Qeyd edək ki, Nil Klement peşəkar karyerası ərzində əsasən “Vest Bromviç”də (2000-2010) parlayıb və bu komandanın heyətində 295 oyunda 24 qol vurub. O, həmçinin “Çelsi”nin də şərəfini qoruyub.