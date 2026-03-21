Tom Bredi Olimpiadada iştirak etməyi istisna etmir

Amerikan futbolunun tanınmış siması Tom Bredi 2028-ci ilin Los-Anceles Olimpiadasında flaq-futbol turnirində iştirak imkanını istisna etmədiyini bildirib.
Bredi “Good Morning America” verilişində “Heç vaxt heç vaxt demə’” deyərək, belə ssenarinin olduğunu istisna etməyib.
48 yaşlı oyunçu 2023-cü ildə karyerasını bitirsə də, daha çox məşqçi və ya məsləhətçi rolunu nəzərdən keçirəcəyini bildirib və ABŞ millisində hazırkı NFL ulduzlarını görmək istədiyini deyib.
O, həmçinin martın 21-də Los-Ancelesdə keçiriləcək “Fanatics Flag Football Classic” turnirində komandaların birinin kapitanı olacağını açıqlayıb.
Qeyd edək ki, Superbol - ABŞ-da Amerikan futbolunun zirvəsi sayılan və hər il keçirilən NFL final oyunudur.