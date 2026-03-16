16 Mart 2026
Arne Slotdan “Qalatasaray” açıqlaması: “Nəticəni tərsinə çevirə bilərik”

16 Mart 2026 09:15
İngiltərənin “Liverpul” futbol komandasının baş məşqçisi Arne Slot Çempionlar Liqasında “Qalatasaray”a qarşı keçirdikləri oyundan danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Slot Türkiyədəki atmosferdən təsirləndiyini gizlətməyib.

“Bu mövsüm iki dəfə Türkiyəyə getdik, hər iki halda şanssız şəkildə məğlub olduq. Lakin hər iki oyunda aldığımız dəstək möhtəşəm idi. Xüsusilə “Qalatasaray” azarkeşlərinin yaratdığı ehtiraslı atmosferi nəzərə alsaq”, - deyə baş məşqçi vurğulayıb.

Niderlandlı mütəxəssis “Enfild”də keçiriləcək cavab qarşılaşmasına inamlı yanaşdığını vurğulayıb:

“Qalatasaray”a səfərdə minimal hesabla uduzduğumuz son matçdan sonra reaksiya verməli olduğumuzu bilirik. Çərşənbə axşamı “Enfild”də bu nəticəni tərsinə çevirmək şansımız olacaq”.

Qeyd edək ki, “Liverpul” Çempionlar Liqasının ilk oyununda İstanbulda “Qalatasaray”a məğlub olub. Tərəflər arasındakı cavab qarşılaşması gələn həftə İngiltərədə baş tutacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Faiq Hacıyev: “Bu cür matçlar bizə dərs olacaq” - MÜSAHİBƏ
10:30
Futbol

Faiq Hacıyev: “Bu cür matçlar bizə dərs olacaq” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, rahatlıq olmamalıdır
Qavi: “Flik mənə bir ata kimi yaxın oldu”
10:15
Futbol

Qavi: “Flik mənə bir ata kimi yaxın oldu”

204 günlük fasilədən sonra yaşıl meydanlara dönən yarımmüdafiəçi hisslərini paylaşıb
“Neftçi”nin yarımmüdafiəçisi: “Qələbəyə layiq idik”
09:30
Futbol

“Neftçi”nin yarımmüdafiəçisi: “Qələbəyə layiq idik”

Emil Səfərov bildirib ki, layiqli mübarizə apardıq
Kertis Cons “Liverpul”dan ayrıla bilər
08:29
Futbol

Kertis Cons “Liverpul”dan ayrıla bilər

Müqaviləsinin son ilinə daxil olan yarımmüdafiəçi daha çox oyun şansı istəyir
Vinisius Juniorun sevgilisi gündəmi silkələdi: Sosial şəbəkələr ikiyə bölündü
06:15
Futbol

Vinisius Juniorun sevgilisi gündəmi silkələdi: Sosial şəbəkələr ikiyə bölündü

“Real”ın ulduzunun şəxsi həyatı gözəllik və maddi imkanlar ətrafında müzakirə obyektinə çevrilib
Hans-Diter Flikdən gözlənilməz tənqid: “Bundan çox daha yaxşı oynaya bilərdik”
04:48
Futbol

Hans-Diter Flikdən gözlənilməz tənqid: “Bundan çox daha yaxşı oynaya bilərdik”

Beş qol vuran “Barselona”nın baş məşqçisi futbolçularından daha çox pressinq tələb edir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub