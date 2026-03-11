11 Mart 2026
“Tottenhem”də İqor Tudor qovulur: “O, bir fırıldaqçıdır”

11 Mart 2026 13:55
“Tottenhem”də İqor Tudor qovulur: “O, bir fırıldaqçıdır”

İngiltərənin “Tottenhem” futbol komandası görünməmiş uğursuzluqla üzləşib. Paytaxt klubu rəsmi oyunlarda ardıcıl altıncı məğlubiyyətini alaraq klub tarixinin ən pis seriyasına imza atıb. Komandanın yeni baş məşqçisi İqor Tudor üçün də başlanğıc fəlakətli olub. Xorvatiyalı mütəxəssisin rəhbərliyi altında keçirilən dörd oyunun hamısı məğlubiyyətlə başa çatıb. Bu, “Tottenhem” tarixində bir baş məşqçi üçün qeydə alınan ən pis start göstəricisidir.

İdman.Biz “talkSPORT” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, klubun sahibləri olan Luis ailəsi Tudorun təsirinin olmamasından ciddi şəkildə məyus olublar və İqor Tudoru vəzifəsindən kənarlaşdırmağı düşünürlər. Xorvatiyalı mütəxəssisin həftəsonuna qədər qovulacağı gözlənilir.

“Riyad Air Metropolitano” stadionunda keçirilən oyunda qapıçı Antonin Kinskinin səhvləri ucbatından London klubu ilk 15 dəqiqədə 0:3 hesabı ilə geridə qalıb. Tudorun belə vacib matçda gənc qapıçıya şans verməsi və onu üçüncü qoldan sonra dərhal əvəzləməsi kəskin tənqid olunub.

“Tottenhem”in keçmiş yarımmüdafiəçisi Ceymi Ohara isə Tudoru sərt şəkildə ittiham edib:

“Mən “Tottenhem” azarkeşi olduğum üçün utanıram. Bu, rəzalətdən başqa bir şey deyil. Baş məşqçi bir fırıldaqçıdır. Onu elə fasilədə qovmaq lazımdır. “Atletiko”ya qarşı 3-4-3 sistemi ilə çıxmaq biabırçılıqdır. Biz bu formasiyada oynaya bilmirik”.

Qeyd edək ki, Premyer Liqada (İngiltərə çempionatı) eniş zonasından cəmi bir xal uzaqda olan “Tottenhem”i bazar günü “Enfild” stadionunda “Liverpul”la çətin sınaq gözləyir. Klub rəhbərliyinin futbolçularla görüş keçirərək Tudorun taleyinə son qoyacağı bildirilir.

