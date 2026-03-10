Mak Allister “Liverpul”la müqavilə imzlamağa tələsmir

İngiltərənin “Liverpul” futbol komandasının yarımmüdafiəçisi Aleksis Mak Allister klubla yeni müqavilə imzalamaq məsələsində tələsmədiyini bildirib. Komanda yoldaşı Rayan Qravenberxin müqaviləsini 2032-ci ilə qədər uzatmasından sonra diqqətlər argentinalı futbolçuya yönəlib.
İdman.Biz İngiltərə mediasına istinadla xəbər verir ki, Mak Allisterin Mersisayd təmsilçisindəki uzunmüddətli gələcəyi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik davam edir.
Çempionlar Liqası çərçivəsində keçiriləcək “Qalatasaray”la oyundan qabaq mətbuat konfransında çıxış edən 27 yaşlı futbolçu hazırda heç bir rəsmi danışığın olmadığını təsdiqləyib:
“İlk növbədə Rayanı təbrik etmək istəyirəm. O, buna layiqdir, çünki Premyer Liqada çempion olduğumuz mövsümdə bizim üçün çox vacib oyunçu idi. Müqavilə məsələsinə gəlincə, mən tamamilə sakitəm və hazırda heç bir danışıq aparmırıq”.
Qeyd edək ki, Mak Allisterin atası Karlos Mak Allister də bir müddət əvvəl klubla təmasların olmadığını bildirmişdi. Futbolçunun hazırkı müqaviləsinin bitməsinə iki il qalması transfer şayiələrini gücləndirir. İspaniya nəhəngi “Real”ın yay transfer pəncərəsində yarımmüdafiə xəttini gücləndirmək üçün dünya çempionunu heyətinə qatmaq istədiyi iddia olunur. Həmçinin “Mançester Yunayted”in də onunla maraqlandığı bildirilsə də, futbolçunun birbaşa rəqib kluba keçidi az ehtimal olunur.