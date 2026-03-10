10 Mart 2026
AZ

“Mançester Siti”nin ulduzu Rodridən polisə şikayət edilib - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
10 Mart 2026 13:42
71
“Mançester Siti”nin ulduzu Rodridən polisə şikayət edilib - VİDEO

İngiltərənin “Mançester Siti” futbol komandasının yarımmüdafiəçisi Rodri qeyri-adi qalmaqalla gündəmə gəlib. Dünyanın ən yaxşı futbolçularından biri hesab olunan ispaniyalı yarımmüdafiəçinin qonşuları onun öz mənzilindən dronlar uçurduğunu söyləyərək polisə müraciət ediblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, qonşuların sözlərinə görə, futbolçu pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə edərək onları izləyir və şəxsi həyatlarının gizliliyini pozur.

Şahidlərdən biri bildirib ki, istirahət etdiyi vaxt pəncərəsindən cəmi bir metr məsafədə dron görüb və bu, onu ciddi şəkildə narahat edib.

Hazırda Mançester polisi hadisə ilə bağlı araşdırmaya başlayıb. İddialar sübuta yetirilərsə, Rodri həm qanun qarşısında, həm də klub daxilində intizam cəzası ilə üzləşə bilər.

Qeyd edək ki, "Mançester Siti" və futbolçunun özü hələlik məsələ ilə bağlı rəsmi açıqlama verməyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Yuri Vernidub: “Qurban Qurbanovun tərəfindəyəm!”
13:54
Futbol

Yuri Vernidub: “Qurban Qurbanovun tərəfindəyəm!”

“Neftçi”nin baş məşqçisi bildirib ki, o da bu stadiondan şikayət etmişdi
Qurban Qurbanovun müəlliməsi: “Onun gözəl həndəsi biliyi var idi” - MÜSAHİBƏ
13:13
Futbol

Qurban Qurbanovun müəlliməsi: “Onun gözəl həndəsi biliyi var idi” - MÜSAHİBƏ

Gülnaz Hacıyeva bildirib ki, futbolçu kimi yarışlara da gedirdi
Mak Allister “Liverpul”la müqavilə imzlamağa tələsmir
12:59
Futbol

Mak Allister “Liverpul”la müqavilə imzlamağa tələsmir

Argentinalı ulduz klubdakı gələcəyi və “Real”ın marağı barədə danışıb
“Turan Tovuz”un qapıçısından rekord seriya
12:44
Azərbaycan futbolu

“Turan Tovuz”un qapıçısından rekord seriya

O, səkkiz qarşılaşmada qapısını toxunulmaz saxlamağı bacarıb
Forma qalmaqalı böyüyür: “Xankəndi” “Şəmkir”i günahlandırdı
12:29
Azərbaycan futbolu

Forma qalmaqalı böyüyür: “Xankəndi” “Şəmkir”i günahlandırdı - VİDEO

Klub II Liqada “Şəmkir”lə oyun öncəsi yaranan problemə münasibət bildirib
Referi Sevda Nuriyeva: “Bütün qadınlar alış-verişi sevirlər” - MÜSAHİBƏ + VİDEO
12:14
Futbol

Referi Sevda Nuriyeva: “Bütün qadınlar alış-verişi sevirlər” - MÜSAHİBƏ + VİDEO

FIFA kateqoriyalı hakim qərəzli münasibətlə rastlaşmadığını qeyd edib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
8 Mart 02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb