8 Mart 2026
AZ

“Neftçi”də türkiyəli mütəxəssis işə başladı: Burçin Keskin komanda ilə görüşüb

Futbol
Xəbərlər
8 Mart 2026 22:13
70
“Neftçi”də türkiyəli mütəxəssis işə başladı: Burçin Keskin komanda ilə görüşüb

“Neftçi” futbol klubunda yeni təyinat reallaşıb. Klubda hakim məsələləri və oyun qaydaları üzrə məsləhətçi vəzifəsinə gətirilən Burçin Keskin bu gün əsas komanda ilə ilk görüşünü keçirib.

İdman.Biz klubun mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir ki, türkiyəli mütəxəssis məşqçilər korpusu və futbolçularla bir araya gələrək onlara oyun qaydalarındakı son dəyişikliklər, hakimlərə verilən yeni tövsiyələr və meydandakı mübahisəli məqamlar barədə ətraflı məlumat verib.

Burçin Keskin futbol fəaliyyətinə hakim kimi başlayıb, daha sonra isə referilərin təlimi və inkişafı istiqamətində ixtisaslaşıb. O, uzun illər Türkiyə Futbol Federasiyasının (TFF) strukturunda müxtəlif məsul vəzifələrdə çalışıb. Təcrübəli mütəxəssis Azərbaycan futboluna da yad deyil; belə ki, o, 2022-2023-cü illərdə AFFA Hakimlər Komitəsində hakimlərin inkişafı üzrə məsləhətçi funksiyasını yerinə yetirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Liqa 1: “Renn”dən möhtəşəm seriya; Frank Heys köhnə komandasını darmadağın etdi - YENİLƏNİR
22:47
Futbol

Liqa 1: “Renn”dən möhtəşəm seriya; Frank Heys köhnə komandasını darmadağın etdi - YENİLƏNİR

Fransa Liqa 1-də “Lill” son dəqiqə qolu ilə sarsılıb, “Brest” isə yüksəlişini davam etdirir
Luka Modriçdən ailəsinə və dostlarına böyük jest: “San Siro”da 60 xüsusi qonaq
22:38
Futbol

Luka Modriçdən ailəsinə və dostlarına böyük jest: “San Siro”da 60 xüsusi qonaq

“Milan”ın xorvatiyalı ulduzu “İnter”lə derbi matçına yaxınlarını öz hesabına gətirib
Andrey Demçenko: “Futbolçularımız “Qarabağ”a hər şey etməyə imkan verdilər”
22:25
Futbol

Andrey Demçenko: “Futbolçularımız “Qarabağ”a hər şey etməyə imkan verdilər”

“Araz-Naxçıvan”ın baş məşqçisi darmadağına görə azarkeşlərdən üzr istəyib, oyunçuların cərimələnəcəyini açıqlayıb
Türkiyədə rəqib komandanı və azarkeşləri daşa basdılar - FOTO/VİDEO
21:52
Futbol

Türkiyədə rəqib komandanı və azarkeşləri daşa basdılar - FOTO/VİDEO

Klub prezidenti daxili işlər nazirinə çağırış edib
La Liqa: “Xetafe”dən Avrokubok iddiası olan “Betis”ə ağır zərbə - YENİLƏNİR
21:33
Futbol

La Liqa: “Xetafe”dən Avrokubok iddiası olan “Betis”ə ağır zərbə - YENİLƏNİR

“Koliseum” stadionunda keçirilən matçda meydan sahibləri iki cavabsız qolla qələbə qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir

Ən çox oxunanlar

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır - VİDEO
6 Mart 06:05
Dünya futbolu

“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır - VİDEO

Klub üç futbolçunun vəziyyətini diqqətlə izləyir