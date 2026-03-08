“Neftçi”də türkiyəli mütəxəssis işə başladı: Burçin Keskin komanda ilə görüşüb

“Neftçi” futbol klubunda yeni təyinat reallaşıb. Klubda hakim məsələləri və oyun qaydaları üzrə məsləhətçi vəzifəsinə gətirilən Burçin Keskin bu gün əsas komanda ilə ilk görüşünü keçirib.
İdman.Biz klubun mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir ki, türkiyəli mütəxəssis məşqçilər korpusu və futbolçularla bir araya gələrək onlara oyun qaydalarındakı son dəyişikliklər, hakimlərə verilən yeni tövsiyələr və meydandakı mübahisəli məqamlar barədə ətraflı məlumat verib.
Burçin Keskin futbol fəaliyyətinə hakim kimi başlayıb, daha sonra isə referilərin təlimi və inkişafı istiqamətində ixtisaslaşıb. O, uzun illər Türkiyə Futbol Federasiyasının (TFF) strukturunda müxtəlif məsul vəzifələrdə çalışıb. Təcrübəli mütəxəssis Azərbaycan futboluna da yad deyil; belə ki, o, 2022-2023-cü illərdə AFFA Hakimlər Komitəsində hakimlərin inkişafı üzrə məsləhətçi funksiyasını yerinə yetirib.