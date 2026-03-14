İPL: “Mançester Yunayted” və “Aston Villa” arasında üçüncü yer uğrunda gərgin mübarizə - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bu gün İngiltərə Premyer Liqasında 30-cu tur matçları start götürür.
İdman.Biz-in məlumatına görə, cədvəlin yuxarı hissəsində vəziyyət hələ də çox gərgindir.
“Arsenal” liderdir, “Mançester Siti” ikinci pillədə qərarlaşıb, arxasınca isə sıx mübarizə gedir: “Mançester Yunayted” və “Aston Villa” hərəyə 51 xal toplayıb, “Çelsi” və “Liverpul” isə cəmi üç xal geri qalırlar. Bu fonla 30-cu tur Çempionlar Liqası yerləri uğrunda mübarizənin gedişatını ciddi şəkildə dəyişə bilər.
“Çelsi” - “Nyukasl” (14 mart)
“Stamford Brici”də mövqeləri fərqli olan, lakin çətin həftəni arxada qoymuş komandalar üz-üzə gələcək. Liama Rozenniorun “Çelsi”si tur öncəsi 48 xalla beşinci yerdədir və Çempionlar Liqası zonasına girməyə çalışır. Eddi Hau rəhbərliyindəki “Nyukasl” isə 12-ci sırada, 39 xalla mübarizə aparır.
Hər iki komanda həftə içində Çempionlar Liqasının oyunlarına qatılıb: London klubu Parisdə “PSJ”-yə 2:5 hesabı ilə uduzub, “Qara quşlar” isə “Barselona” ilə evdə 1:1 oynayaraq son dəqiqələrdə qələbəni əldən veriblər.
Ev sahibləri üçün əsas diqqət yalnız Fransa matçında alınan ağır məğlubiyyətə reaksiyada deyil, həm də hücum liderlərinin formasında olacaq. Joao Pedro tur öncəsi “Çelsi”nin əsas simalarından biridir: əvvəlki Premyer Liqa matçında “Aston Villa”ya qarşı het-trik edib və Kol Palmerə assist göstərib. Rozennior üçün əhəmiyyətli xəbər, Ceymi Gittensin oyuna hazır olmasıdır, Estivao Villian isə hələ tam bərpa olmayıb. Üstəlik, evdəki statistikaya görə “Çelsi” son Premyer Liqa oyunlarında “Nyukasl”ı əksər hallarda məğlub edib.
“Nyukasl”da da komanda üçün mühüm xəbər var. Eddi Hau bildirib ki, zədədən qayıdan oyunçular sayəsində rotasiya üçün daha çox seçim əldə olunub. Komandaya Tino Livramento, Joelinton və Sven Botman qayıdıb, Entoni Gordon isə xəstəlikdən sonra məşqlərə başlayıb. Buna baxmayaraq, Brunu Gimaraes və Lyuis Mayli hələ də matçda iştirak edə bilməyəcək. Belə vəziyyətdə hücumda Sandro Tonali və Gordonun effektivliyi əsas rol oynaya bilər.
“Mançester Yunayted” - “Aston Villa” (15 mart)
“Old Trafford”da turun üçüncü yer uğrunda ən kritik matçlarından biri keçiriləcək. “Mançester Yunayted” və “Aston Villa” hərəyə 51 xalla bir-birinə yaxın mövqedə olduğundan, bu, birbaşa rəqabət hesab olunur. Arxada yaxın mövqedə olan “Çelsi” və “Liverpul” isə oyunun əhəmiyyətini daha da artırır.
Maykl Karrikin komandası üçün bu, əvvəlki turun məğlubiyyətinə dərhal cavab vermək fürsətidir. “Yunayted” əvvəlki turda “Nyukasl”a 1:2 uduzub, lakin öz meydanında bu mövsüm daha inamlı çıxış edir. Ev sahiblərinin müdafiəsində Lissandro Martines, Matteys de Liqt və Patrik Dorgu zədədən qayıdır. Hücumda əsas fiqur isə kapitan Brunu Fernandeşdir, komandada əsas yaradıcı rolunu o oynayır.
Unai Emerinin “Aston Villa”sı Avropada uğurlu səfərdən qayıdır. Avropa Liqasının 1/8 finalında Fransada “Lille”i 1:0 hesabı ilə məğlub ediblər, qalib qolu Oli Uotkins vurub. Komanda üçün vacib xəbər, uzun müddət sonra qayıdan Con Maqinnin artıq meydana çıxmasıdır. Bununla yanaşı, Bubakar Kamara və Yuri Tilemans hələ də iştirak edə bilmir.
Əlavə maraq oyunu ilk dövrədən gəlir: “Aston Villa” “Mançester Yunayted”i 2:1 məğlub etmişdi, Morgan Rodcersin iki qolu sayəsində. İndi mankunianlar öz meydanında revanş almağa çalışacaq, Emerinin komandası üçün isə bu matç üçüncü yer uğrunda əsas matç ola bilər.
30-cu turda digər oyunlar
14 mart
1. “Bernli” -“Bornmut”
2. “Sanderlend” - “Brayton”
3. “Arsenal” - “Everton”
4. “Vest Hem” - “Mançester Siti”
15 mart
“Kristal Pelas” - “Lids”
“Nottingem Forest” - “Fulhem”
“Liverpul” - “Tottenhem”
16 mart
1. “Brentford” - “Vulverhempton”
2. Premyer Liqa cədvəli (30-cu tur öncəsi)
3. “Arsenal” - 67
4. “Mançester Siti” - 60
5. “Mançester Yunayted” - 51
6. “Aston Villa” - 51
7. “Çelsi” - 48
8. “Liverpul” - 48
9. “Brentford” - 44
10. “Everton” - 43
11. “Bornmut” - 40
12. “Fulhem” - 40
13. “Sanderlend” - 40
14. “Nyukasl” - 39
15. “Kristal Pelas” - 38
16. “Brayton” - 37
17. “Lids” - 31
18. “Tottenhem” - 29
19. “Nottingem Forest” - 28
20. “Vest Hem” - 28
21. “Bernli” - 19
22. “Vulverhempton” - 16