14 Mart 2026
İPL: “Mançester Yunayted” və “Aston Villa” arasında üçüncü yer uğrunda gərgin mübarizə - İDMAN.BİZ-in İCMALI

14 Mart 2026 15:05
İPL: “Mançester Yunayted” və “Aston Villa” arasında üçüncü yer uğrunda gərgin mübarizə - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bu gün İngiltərə Premyer Liqasında 30-cu tur matçları start götürür.

İdman.Biz-in məlumatına görə, cədvəlin yuxarı hissəsində vəziyyət hələ də çox gərgindir.

“Arsenal” liderdir, “Mançester Siti” ikinci pillədə qərarlaşıb, arxasınca isə sıx mübarizə gedir: “Mançester Yunayted” və “Aston Villa” hərəyə 51 xal toplayıb, “Çelsi” və “Liverpul” isə cəmi üç xal geri qalırlar. Bu fonla 30-cu tur Çempionlar Liqası yerləri uğrunda mübarizənin gedişatını ciddi şəkildə dəyişə bilər.

“Çelsi” - “Nyukasl” (14 mart)

“Stamford Brici”də mövqeləri fərqli olan, lakin çətin həftəni arxada qoymuş komandalar üz-üzə gələcək. Liama Rozenniorun “Çelsi”si tur öncəsi 48 xalla beşinci yerdədir və Çempionlar Liqası zonasına girməyə çalışır. Eddi Hau rəhbərliyindəki “Nyukasl” isə 12-ci sırada, 39 xalla mübarizə aparır.

Hər iki komanda həftə içində Çempionlar Liqasının oyunlarına qatılıb: London klubu Parisdə “PSJ”-yə 2:5 hesabı ilə uduzub, “Qara quşlar” isə “Barselona” ilə evdə 1:1 oynayaraq son dəqiqələrdə qələbəni əldən veriblər.

Ev sahibləri üçün əsas diqqət yalnız Fransa matçında alınan ağır məğlubiyyətə reaksiyada deyil, həm də hücum liderlərinin formasında olacaq. Joao Pedro tur öncəsi “Çelsi”nin əsas simalarından biridir: əvvəlki Premyer Liqa matçında “Aston Villa”ya qarşı het-trik edib və Kol Palmerə assist göstərib. Rozennior üçün əhəmiyyətli xəbər, Ceymi Gittensin oyuna hazır olmasıdır, Estivao Villian isə hələ tam bərpa olmayıb. Üstəlik, evdəki statistikaya görə “Çelsi” son Premyer Liqa oyunlarında “Nyukasl”ı əksər hallarda məğlub edib.

“Nyukasl”da da komanda üçün mühüm xəbər var. Eddi Hau bildirib ki, zədədən qayıdan oyunçular sayəsində rotasiya üçün daha çox seçim əldə olunub. Komandaya Tino Livramento, Joelinton və Sven Botman qayıdıb, Entoni Gordon isə xəstəlikdən sonra məşqlərə başlayıb. Buna baxmayaraq, Brunu Gimaraes və Lyuis Mayli hələ də matçda iştirak edə bilməyəcək. Belə vəziyyətdə hücumda Sandro Tonali və Gordonun effektivliyi əsas rol oynaya bilər.

“Mançester Yunayted” - “Aston Villa” (15 mart)

“Old Trafford”da turun üçüncü yer uğrunda ən kritik matçlarından biri keçiriləcək. “Mançester Yunayted” və “Aston Villa” hərəyə 51 xalla bir-birinə yaxın mövqedə olduğundan, bu, birbaşa rəqabət hesab olunur. Arxada yaxın mövqedə olan “Çelsi” və “Liverpul” isə oyunun əhəmiyyətini daha da artırır.

Maykl Karrikin komandası üçün bu, əvvəlki turun məğlubiyyətinə dərhal cavab vermək fürsətidir. “Yunayted” əvvəlki turda “Nyukasl”a 1:2 uduzub, lakin öz meydanında bu mövsüm daha inamlı çıxış edir. Ev sahiblərinin müdafiəsində Lissandro Martines, Matteys de Liqt və Patrik Dorgu zədədən qayıdır. Hücumda əsas fiqur isə kapitan Brunu Fernandeşdir, komandada əsas yaradıcı rolunu o oynayır.

Unai Emerinin “Aston Villa”sı Avropada uğurlu səfərdən qayıdır. Avropa Liqasının 1/8 finalında Fransada “Lille”i 1:0 hesabı ilə məğlub ediblər, qalib qolu Oli Uotkins vurub. Komanda üçün vacib xəbər, uzun müddət sonra qayıdan Con Maqinnin artıq meydana çıxmasıdır. Bununla yanaşı, Bubakar Kamara və Yuri Tilemans hələ də iştirak edə bilmir.

Əlavə maraq oyunu ilk dövrədən gəlir: “Aston Villa” “Mançester Yunayted”i 2:1 məğlub etmişdi, Morgan Rodcersin iki qolu sayəsində. İndi mankunianlar öz meydanında revanş almağa çalışacaq, Emerinin komandası üçün isə bu matç üçüncü yer uğrunda əsas matç ola bilər.

30-cu turda digər oyunlar

14 mart

1. “Bernli” -“Bornmut”

2. “Sanderlend” - “Brayton”

3. “Arsenal” - “Everton”

4. “Vest Hem” - “Mançester Siti”

15 mart

“Kristal Pelas” - “Lids”

“Nottingem Forest” - “Fulhem”

“Liverpul” - “Tottenhem”

16 mart

1. “Brentford” - “Vulverhempton”

2. Premyer Liqa cədvəli (30-cu tur öncəsi)

3. “Arsenal” - 67

4. “Mançester Siti” - 60

5. “Mançester Yunayted” - 51

6. “Aston Villa” - 51

7. “Çelsi” - 48

8. “Liverpul” - 48

9. “Brentford” - 44

10. “Everton” - 43

11. “Bornmut” - 40

12. “Fulhem” - 40

13. “Sanderlend” - 40

14. “Nyukasl” - 39

15. “Kristal Pelas” - 38

16. “Brayton” - 37

17. “Lids” - 31

18. “Tottenhem” - 29

19. “Nottingem Forest” - 28

20. “Vest Hem” - 28

21. “Bernli” - 19

22. “Vulverhempton” - 16

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Pedro Netu cəzalandırıldı: Bir oyunluq diskvalifikasiya və böyük məbləğdə cərimə
12:19
Futbol

Pedro Netu cəzalandırıldı: Bir oyunluq diskvalifikasiya və böyük məbləğdə cərimə

“Çelsi”nin futbolçusu “Arsenal”la matçdakı davranışına görə sanksiya alıb
Nəriman Axundzadə “Kolambus Kru”nun stadionunu Andre Qomeşlə gəzdi - FOTO/VİDEO
11:19
Futbol

Nəriman Axundzadə “Kolambus Kru”nun stadionunu Andre Qomeşlə gəzdi - FOTO/VİDEO

O, yeni komandasının stadionu ilə ilk dəfə tanış olub
Şevçenko “Milan”ın bazasında - sabiq komandasını ziyarət etdi
10:01
Futbol

Şevçenko “Milan”ın bazasında - sabiq komandasını ziyarət etdi

Ukraynalı keçmiş futbolçu Massimiliano Alleqri və futbolçularla görüşüb
“Mançester Yunayted” Almaniya millisinin müdafiəçisini 35 milyon avroya almaq istəyir
09:19
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” Almaniya millisinin müdafiəçisini 35 milyon avroya almaq istəyir

Raum Almaniya millisində 34 oyun keçirib
“Real Madrid” gələn yay altı oyunçu ilə müqavilə imzalamağa hazırdır
08:14
Dünya futbolu

“Real Madrid” gələn yay altı oyunçu ilə müqavilə imzalamağa hazırdır

Madrid klubu “Mançester Siti”dən Erlinq Holandla da müqavilə imzalamağa ümid edir
Finalissimanın iki oyundan ibarət olması təklif edilir - TNT Sports
07:16
Dünya futbolu

Finalissimanın iki oyundan ibarət olması təklif edilir - TNT Sports

Oyunun əvvəlcə 27 martda Qətərdəki “Lusail” stadionunda keçirilməsi planlaşdırılırdı

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət
13 Mart 02:08
Futbol

Avropa Liqası: “Frayburq”dan minimal qələbə, “Nottingem Forest”dan gözlənilməz məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

UEFA Avropa Liqasında 1/8 finalın ilk oyunları keçirilib
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə
12 Mart 02:15
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

İkinci oyun günündə daha dörd görüş keçirilib
Günay Qurbanova Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb
12 Mart 22:27
Güləş

Günay Qurbanova Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq