“Yuventus” Jeremi Boqa üçün hərəkətə keçdi: 4,8 milyonluq təzminat ödəniləcək

İtaliyanın “Yuventus” futbol klubu qış transfer pəncərəsində “Nitsa”dan icarəyə götürdüyü Jeremi Boqanın transfer hüquqlarına tam sahib olmaq qərarına gəlib. Turin təmsilçisi təcrübəli futbolçunun çıxışından məmnun qaldığı üçün onun müqaviləsindəki satınalma bəndindən istifadə edəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, klub Kot-d'İvuar millisinin üzvü üçün 4,8 milyon avro (9 milyon AZN) təzminat ödəməyə hazırdır. Mövsümün sonuna qədər icarəyə götürülən Boqa, qısa müddətdə komandanın vacib simalarından birinə çevrilməyi bacarıb.
29 yaşlı futbolçu A Seriyasında son iki matçda - “Roma” və “Piza”ya qarşı görüşlərdə sonradan meydana daxil olmasına baxmayaraq, qol vurmağı bacarıb. “Sassuolo”nun keçmiş ulduzunun bu effektivliyi rəhbərliyin rəğbətini qazanıb.
Məlumata görə, “Yuventus” Boqa üçün 2029-cu ilə qədər nəzərdə tutulan uzunmüddətli müqavilə hazırlayıb.