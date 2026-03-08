8 Mart 2026
AZ

“Yuventus” Jeremi Boqa üçün hərəkətə keçdi: 4,8 milyonluq təzminat ödəniləcək

Futbol
Xəbərlər
8 Mart 2026 16:17
76
“Yuventus” Jeremi Boqa üçün hərəkətə keçdi: 4,8 milyonluq təzminat ödəniləcək

İtaliyanın “Yuventus” futbol klubu qış transfer pəncərəsində “Nitsa”dan icarəyə götürdüyü Jeremi Boqanın transfer hüquqlarına tam sahib olmaq qərarına gəlib. Turin təmsilçisi təcrübəli futbolçunun çıxışından məmnun qaldığı üçün onun müqaviləsindəki satınalma bəndindən istifadə edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, klub Kot-d'İvuar millisinin üzvü üçün 4,8 milyon avro (9 milyon AZN) təzminat ödəməyə hazırdır. Mövsümün sonuna qədər icarəyə götürülən Boqa, qısa müddətdə komandanın vacib simalarından birinə çevrilməyi bacarıb.

29 yaşlı futbolçu A Seriyasında son iki matçda - “Roma” və “Piza”ya qarşı görüşlərdə sonradan meydana daxil olmasına baxmayaraq, qol vurmağı bacarıb. “Sassuolo”nun keçmiş ulduzunun bu effektivliyi rəhbərliyin rəğbətini qazanıb.

Məlumata görə, “Yuventus” Boqa üçün 2029-cu ilə qədər nəzərdə tutulan uzunmüddətli müqavilə hazırlayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Avropa klubu Azərbaycan millisinin futbolçusunu heyətinə qatmağı planlaşdırır
16:31
Futbol

Avropa klubu Azərbaycan millisinin futbolçusunu heyətinə qatmağı planlaşdırır

Mövsüm başa çatdıqdan sonra "Partizani" rəsmiləri danışıqlar aparacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “İmişli” qarşılaşmasının ikinci hissəsi başladı - CANLI
16:06
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “İmişli” qarşılaşmasının ikinci hissəsi başladı - CANLI

“Şamaxı” 26 xalla turnir cədvəlində səkkizinci sıradadır
Emreliyə cəmi yeddi dəqiqə: “Kayzerslautern” Almaniyada məğlub oldu
16:04
Futbol

Emreliyə cəmi yeddi dəqiqə: “Kayzerslautern” Almaniyada məğlub oldu

Azərbaycan millisinin hücumçusu “Boxum”la matçda sonradan meydana daxil olsa da, komandasını xilas edə bilməyib
“Arsenal”ı ayağa qaldıran Edu Qaspar “Nottinqem Forest”lə yola getmədi
15:25
Futbol

“Arsenal”ı ayağa qaldıran Edu Qaspar “Nottinqem Forest”lə yola getmədi

Braziliyalı direktorun klub rəhbərliyi ilə münasibətlər tamam kəsilib
Messi 900-ə bir addım qaldı: Argentinalı ulduzdan 899-cu qol -VİDEO
14:47
Futbol

Messi 900-ə bir addım qaldı: Argentinalı ulduzdan 899-cu qol -VİDEO

“İnter Mayami”nin kapitanı “Di Si Yunayted”lə matçda növbəti tarixi rekorda imza atıb
Almaniya klubunda istefa: Baş məşqçi qovuldu
14:11
Futbol

Almaniya klubunda istefa: Baş məşqçi qovuldu

Daniel Bauer Bundesliqadakı uğursuz seriyadan sonra “Volfsburq”u tərk edib

Ən çox oxunanlar

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır - VİDEO
6 Mart 06:05
Dünya futbolu

“Fənərbağça” böyük transfer əməliyyatı hazırlayır - VİDEO

Klub üç futbolçunun vəziyyətini diqqətlə izləyir