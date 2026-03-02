2 Mart 2026
AZ

Kriştianu Ronaldu karyerası barədə qərarını verdi

Futbol
Xəbərlər
2 Mart 2026 08:20
175
Kriştianu Ronaldu karyerası barədə qərarını verdi

Səudiyyənin “Əl-Nəsr” futbol komandasının hücumçusu Kriştianu Ronaldu gələcəyi ilə bağlı yayılan şayiələrə son qoyub.

İdman.Biz “365Scores” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, təcrübəli futbolçu klub rəhbərliyi ilə yaşadığı fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, komandada qalmağa qərar verib.

Bir müddət əvvəl klubun idarəetmə sistemindən narazı qalan və bəzi oyunları boykot edən Ronaldu Səudiyyə Ərəbistanını tərk etməyəcək. O, 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədə olan müqaviləsinin sonuna qədər “Əl-Nəsr”də çıxış edəcək. Portuqaliyalı ulduzun bu qərarı verməsində Səudiyyə Ərəbistanı İnvestisiya Fondundan gələn vədlər mühüm rol oynayıb. Belə ki, futbolçuya növbəti transfer pəncərələrində komandaya dünya səviyyəli ulduzların gətiriləcəyi barədə zəmanət verilib.

Hazırda “Əl-Nəsr” Səudiyyə Pro Liqasının turnir cədvəlinə başçılıq edir. Çempionluq uğrunda gərgin mübarizədə ikinci pillədəki “Əl-Əhli” liderdən iki xal geri qalır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mikel Arteta “Çelsi” qarşısında qorxusunu dilə gətirib
07:15
Futbol

Mikel Arteta “Çelsi” qarşısında qorxusunu dilə gətirib

“Arsenal”ın baş məşqçisi London derbisindəki qələbəni yüksək qiymətləndirib
Eden Azardan səmimi etiraf: “Hər şeyi o zədə məhv etdi”
06:19
Futbol

Eden Azardan səmimi etiraf: “Hər şeyi o zədə məhv etdi”

Belçikalı ulduz 32 yaşında karyerasını bitirməsinə səbəb olan hadisəni xatırlayıb
Rodriqo: “Neymar bizim üçün əvəzedilməzdir”
05:25
Futbol

Rodriqo: “Neymar bizim üçün əvəzedilməzdir”

“Real”ın hücumçusu onun dünya çempionatında iştirakını "məntiqli" adlandırıb
Fabreqas karyerası ərzində verdiyi ən doğru qərarı açıqlayıb
03:55
Futbol

Fabreqas karyerası ərzində verdiyi ən doğru qərarı açıqlayıb

Və bu qərardan heç vaxt təəssüflənməyəcəyini söyləyib
“Milan”da itki: Bartesaqi derbini buraxacaq
03:10
Futbol

“Milan”da itki: Bartesaqi derbini buraxacaq

Gənc müdafiəçi “Kremoneze” ilə matçda zədələnərək sıradan çıxıb
Jorji Jezuş: “Ronaldunu riskə atmaq istəmədim”
02:40
Futbol

Jorji Jezuş: “Ronaldunu riskə atmaq istəmədim”

“Əl-Nəsr”in baş məşqçisi portuqaliyalı ulduzun zədəsinin ciddiliyinə aydınlıq gətirib

Ən çox oxunanlar

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 Fevral 16:23
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gəncə təmsilçisi ilk hissədə vurduğu qollarla oyunun taleyini həll etdi
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 21:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir