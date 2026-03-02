2 Mart 2026
Fabreqas karyerası ərzində verdiyi ən doğru qərarı açıqlayıb

2 Mart 2026 03:55
110
İtaliyanın “Komo” futbol komndasının baş məşqçisi Sesk Fabreqas keçmiş klubu “Çelsi”də çıxış etdiyi dövrdən danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Fabreqas “Mirror” nəşrinə verdiyi müsahibədə London klubuna keçidini öz futbol karyerasındakı ən doğru addımlardan biri hesab etdiyini bildirib.

“Çelsi”də çıxış etdiyim üçün həyatda heç vaxt təəssüflənməyəcəyəm; əksinə, hər zaman “Çelsi” və orada keçirdiyim vaxt barədə danışanda bunu karyeram üçün ən yaxşı qərar hesab edəcəyəm”, - deyə o vurğulayıb.

Fabreqas 2014-dən 2019-cu ilədək “Çelsi”nin şərəfini qoruyub. Ümumilikdə “zadəganlar”ın heyətində 198 matçda iştirak edən ispaniyalı yarımmüdafiəçi 22 qol vurub və 57 məhsuldar ötürmə edib.

Fabreqasın “Çelsi” ilə qazandığı titullar arasında iki Premyer Liqa çempionluğu, bir İngiltərə Kuboku və bir UEFA Avropa Liqası titulu var.

İdman.Biz
Məqalədə:

