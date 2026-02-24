ÇL-nin cavab pley-off oyunları: Madrid və Milanda intriqa, “Qarabağ” üçün formal xarakterli qarşılaşma - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bu gün, 24 fevralda Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin səkkiz cavab oyunundan dördü keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, futbol axşamı kifayət qədər gərgin və maraqlı vəd edir: bəzi cütlüklərdə məhsuldar heç-heçədən sonra intriqa qalır, digərlərində isə favorit artıq 1/8 finala doğru ciddi addım atıb.
“Nyukasl” - “Qarabağ”
Bakıdakı ilk oyunda İngiltərə klubu 6:1 hesablı qələbə ilə növbəti mərhələ məsələsini demək olar ki, həll edib. Entoni Qordon hələ birinci hissədə pokerə imza ataraq fasiləyədək üstünlüyü həlledici həddə çatdırıb. İlk matçdakı oyunu nəzərə alsaq, Ağdam təmsilçisinin beş top fərqini aradan qaldırmaq ehtimalı minimuma bərabərdir. Qarşıdakı görüşdə “Qarabağ” üçün əsas məqsəd avrokubok mövsümünü layiqli şəkildə başa vurmaqdır.
Meydan sahiblərində itkilər var: Eddi Hau Bruno Gimaraeş, Tino Livramento və Emil Kraftın xidmətindən yararlana bilməyəcək. Bakıdakı nəticəni nəzərə alsaq, “sağsağanlar”ın liderlərini qoruyacağı və yalnız ehtiyac yaranarsa onlara şans verəcəyi gözlənilir. Ağdam klubunda isə daha intizamlı oyun sərgiləmək və müsbət təəssürat yaratmaq hədəf kimi müəyyənləşdirilib.
“Atletiko” – “Brügge”
Belçikada keçirilən ilk qarşılaşma 3:3 hesabı ilə yekunlaşıb. “Atletiko” oyunda iki dəfə hesabda önə keçsə də (2:0 və 3:2), 89-cu dəqiqədə buraxılan qol səbəbindən qələbəni əldən verib. Beləliklə, növbəti mərhələyə vəsiqənin taleyi Madriddə həll olunacaq.
Dieqo Simeonenin komandası anlayır ki, bu ssenaridə istənilən səhv həlledici ola bilər. Bu gün qalib gələn tərəf 1/8 finala yüksələcək, iki oyunun cəminə görə bərabərlik olarsa, əlavə vaxt təyin ediləcək. Simeone oyundan əvvəlki açıqlamasında qarşıdurmanın açıq qaldığını bildirib və komandasının müdafiədə daha diqqətli olmasının vacibliyini vurğulayıb.
“İnter” – “Bude-Qlimt”
Norveçdə ÇL-nin son vitse-çempionu gözlənilmədən 1:3 hesabı ilə uduzub və indi “San-Siro”da geridönüşə məcburdur. Birinci hissə bərabər keçsə də, fasilədən sonra “İnter” iki top buraxaraq çətin vəziyyətə düşüb.
Matçı əlavə vaxta daşımaq üçün milanlılara iki top fərqli qələbə, birbaşa vəsiqə üçün isə üç top üstünlük lazımdır. Komandanın kapitanı Lautaro Martinesin sol baldırının kambalvari əzələsində dartılma aşkarlanıb və onun cavab oyununda iştirakı sual altındadır. Baş məşqçi Kristian Kivu komandanın kambekə inandığını və ilk dəqiqələrdən aqressiv futbol sərgiləyəcəyini bildirib.
“Bayer” – “Olimpiakos”
Leverkuzen təmsilçisi Pireydən 2:0 hesablı qələbə ilə qayıdıb. Patrik Şikin ikinci hissədə vurduğu dubla görə Almaniya klubu növbəti mərhələyə ciddi addım atıb, lakin məsələ hələ tam həll olunmayıb.
“Olimpiakos”a əlavə vaxta ümid etmək üçün ən azı iki top fərqli qələbə lazımdır. “Bayer” üçün əsas vəzifə intizamlı oynamaq və rəqibə erkən qol imkanı verməməkdir. Leverkuzenlilər Bundesliqadakı son məğlubiyyətdən sonra avrokubokda reabilitasiya olunmaq əzmindədirlər.