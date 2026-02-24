24 Fevral 2026
AZ

Artim Şakiri: “Qarabağ”ın Çempionlar Liqasında bura qədər irəliləməsi, nəticələri mənim üçün təəccüblü deyildi” - MÜSAHİBƏ

Azərbaycan futbolu
Müsahibə
24 Fevral 2026 16:11
80
Artim Şakiri: “Qarabağ”ın Çempionlar Liqasında bura qədər irəliləməsi, nəticələri mənim üçün təəccüblü deyildi” - MÜSAHİBƏ

““Qarabağ” artıq Premyer Liqaya fokuslanmalıdır”.

Bunu “Qarabağ”ın sabiq futbolçusu Artim Şakiri sportal.az-a müsahibəsində deyib.

Şimali Makedoniya millisinin sabiq kapitanı Ağdam klubunun avrokuboklardakı çıxışını dəyərləndirib.

Həmin müsahibəni təqdim edirik.

- “Qarabağ”ın çıxışını daim izlədiyinizi bildiyim üçün soruşuram, bu gün sabiq komandanız “Nyukasl”la cavab görüşündə daha layiqli mübarizə və nəticə göstərə biləcək?

- ”Nyukasl”la ilk oyundan əvvəl də demişdim ki, bu oyun indiyə qədərki istənilən oyundan daha çətin olacaq. Oyunçular klubun nüfuzu üçün mübarizə aparmalı və oynamalıdırlar. Əminəm ki, “Qarabağ” bu gün gecə sona qədər oynayacaq, inamlı və mübariz şəkildə. İlk görüşə gəldikdə, “Qarabağ” Bakıda yalnız pis gününündə olduğunu sübut etməlidirlər.

- Bakıdakı görüşdə 1:6 hesablı məğlubiyyətə əsas səbəb nə idi? “Nyukasl” ilk dəqiqədən 45-ci dəqiqəyə qədər böyük təzyiqlə oynadı və hətta hesab daha da ağır duruma gələ bilərdi...

- Doğrudur, oyun çox çətin başladı və daha ağır alına bilərdi. Oyunu izləyirdim. “⁠Nyukasl” üçün ilk dəqiqədən hər şey çox yaxşı başladı. Bilirsiz, onlar Premyer Liqa klubudur. Hansı ki, dünyanın ən yaxşı liqasından gəlirlər. Bunun da təsiri var. Hər halda, hər tur yüksək tempdə oynayırlar. ÇL-də də bunu tətbiq edirlər.

- “Çelsi” ilə Bakıdakı 2:2 hesabını nəzərə almasaq, “Qarabağ” bundan əvvəl Londonda “Çelsi”yə 0:6, bu mövsüm “Liverpul”a 0:6 və Bakıda “Nyukasl”a 1:6 uduzdu. Demək olar ki, “Qarabağ”ın ən çox çətinlik çəkdiyi ölkə təmsilçiləri məhz İngiltərə Premyer Liqasının klublarıdır?

- Bayaq bildirdim ki, İngiltərə Premyer dünyanın ən güclüsüdür. Adını çəkdiyiniz bütün komandalar da İngiltərəni təmsil edirlər. Hər biri çətin komandalardır. Onların oyun sürəti, tempi fərqlidir. İstənilən halda, hər bir futbolçu hər zaman sona qədər oynamalıdır. Məncə, bunu edəcəklər.

- “Qarabağ”ın ümumiyyətlə bu mövsümkü avrokuboklar performansını necə dəyərləndirərdiniz? Sizin üçün sürpriz oldu, yoxsa daha da irəliləmək mümkün idi?

- “⁠⁠Qarabağ” bu il çox yaxşı oynadı. Onların Çempionlar Liqasında bura qədər gəlməsi, nəticələri mənim üçün təəccüblü deyildi. Çünki onların bu yerlərə necə gəlib-çıxdığını bilirəm. Bəlli sistem var idi, klub rəhbərliyi, məşqçilər korpusu və futbolçular birlikdə bu uğurları əldə etdilər.

- “Qarabağ” artıq Avropada yəqin ki, çıxışına yekun vuracaq. Ondan növbəti görüşünü Premyer Liqada “Sabah”a qarşı oynayacaq. Çempionluq mübarizəsi bu iki klub arasında gedir. Adətən deyirlər ki, “Qarabağ” Avropadakı çıxışını yekunlaşdırdıqdan sonra yerli klublara həmişə çətin olur. Sizcə bu dəfə də belə olacaq?

- Əlbəttə, “Qarabağ” artıq Premyer Liqaya fokuslanmalıdır. Hər halda, çempion olub, yenidən Çempionlar Liqasında oynamaq üçün bunu etməlidirlər. Əminəm ki, “Qarabağ” bunun üçün də sona qədər mübarizə aparacağıq. “Qarabağ” bir neçə cəbhədə oynayır, fərqli turnirlərdə oynamaq həm yaxşıdır, həm də yorğunluq da olur. Ancaq inanıram ki, “Qarabağ” bütün çətinliyə rəğmən, liqada da istədiyi nəticəyə çatacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tarik Elyunussi: “Qarabağ” Çempionlar Liqasındakı çıxışına görə dünyada böyük hörmət qazanıb”
17:58
Futbol

Tarik Elyunussi: “Qarabağ” Çempionlar Liqasındakı çıxışına görə dünyada böyük hörmət qazanıb”

O, “Qarabağ”ı yaxından izlədiyini bildirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Tərlan Əhmədov: “Neftçi”nin güclənməsi Azərbaycan futbolu üçün vacibdir”
16:35
Azərbaycan futbolu

Tərlan Əhmədov: “Neftçi”nin güclənməsi Azərbaycan futbolu üçün vacibdir”

O “Sabah”ın yenilənmiş heyətlə mübarizə apardığını diqqətə çatdırıb
Aqil Abbas: “Nəriman Axundzadəni harda görsəm, öpərdim”
16:23
Futbol

Aqil Abbas: “Nəriman Axundzadəni harda görsəm, öpərdim”

Bakıda keçirilən ilk görüşdə “Qarabağ” rəqibinə 1:6 hesabı ilə uduzub
“Atamdan aldığım o hədiyyə məni hədsiz xoşbəxt etmişdi” - İqor Ponomaryovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
15:44
Futbol

“Atamdan aldığım o hədiyyə məni hədsiz xoşbəxt etmişdi” - İqor Ponomaryovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

İqor Ponomaryovun 66 yaşı tamam olur
Anatoli Banişevskinin anadan olmasının 80 illik yubileyi münasibətilə xatirə turniri baş tutub - FOTO
15:29
Azərbaycan futbolu

Anatoli Banişevskinin anadan olmasının 80 illik yubileyi münasibətilə xatirə turniri baş tutub - FOTO

Final matçından sonra mükafatlandırma mərasimi keçirilib

Ən çox oxunanlar

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
22 Fevral 01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Fevral 02:15
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Valensiya” hesabı açsa da, qələbəni qoruya bilmədi

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı