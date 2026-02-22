22 Fevral 2026
İtaliyalı hakim “Nyukasl” - “Qarabağ” matçına təyin edildi

22 Fevral 2026 14:47
210
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində İngiltərədə keçiriləcək “Nyukasl” - “Qarabağ” cavab görüşünə hakim təyinatları açıqlanıb.

İdman.Biz UEFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, qarşılaşmanı İtaliyadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək.

Matçın baş hakimi FIFA referisi Davide Massa, yan xətt hakimləri Filippo Meli və Stefano Alassio olacaq. Dördüncü hakim isə Luka Payrettodur.

VAR otağında oyunu Daniele Çiffi və Kristian Dinqert izləyəcək.

Qeyd edək ki, oyun Bakı vaxtı ilə 24 fevral Bakı saat 23:59-da başlayacaq. Qarşılaşma “Sent Ceyms Park” stadionunda təşkil olunacaq. Bakıda keçirilən ilk matçda İngiltərə təmsilçisi 6:1 hesablı qələbə qazanıb.

İdman.Biz
Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” - “Şamaxı” oyunu qolsuz başa çatdı - YENİLƏNİB
16:27
Futbol

“İmişli” 20 xalla turnir cədvəlində doqquzuncu pillədədir
PSJ Holandın transferi üçün hərəkətə keçib
15:57
Futbol

Bu keçid Usman Dembelenin komandadakı gələcəyindən asılı deyil
“Real”ın üçlü transfer planı: Madrid klubu keçmiş futbolçularını geri qaytarır
15:42
Futbol

“Kral klubu” Niko Pas, Hakobo Ramon və Çema Andres üçün geri alma hüququndan istifadə edəcək
Əfsanənin 80 illik yubileyi: Anatoli Banişevskinin xatirəsi İkinci Fəxri xiyabanda yad edilib - FOTO
14:00
Futbol

“Neftçi” rəhbərliyi və futbolçuları məşhur hücumçunun məzarını ziyarət ediblər
Tiaqo Silva: “Turan Tovuz” daha aqressiv idi”
13:47
Futbol

“Zirə”nin qolkiper məğlub olduqları oyunla bağlı fikirlərini bölüşüb
La Liqa “Osasuna” azarkeşlərinin Vinisiusa ölüm arzulaması ilə bağlı araşdırmaya başlayıb
13:00
Futbol

Braziliyalı ulduza qarşı təhqiramiz ifadələr işlədən tərəfdarları cəza gözləyir

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
20 Fevral 02:21
Dünya futbolu

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
01:54
Dünya futbolu

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir