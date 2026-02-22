Əfsanənin 80 illik yubileyi: Anatoli Banişevskinin xatirəsi İkinci Fəxri xiyabanda yad edilib - FOTO

Azərbaycan futbolunun və "Neftçi" klubunun əfsanəvi hücumçusu Anatoli Banişevskinin anadan olmasının 80-ci ildönümü münasibətilə İkinci Fəxri xiyabanda anım mərasimi keçirilib. Tarixi yubiley ərəfəsində baş tutan ziyarətdə klub rəhbərliyi, məşqçilər heyəti və mərhumun ailə üzvləri iştirak ediblər.
İdman.Biz xəbər verir ki, "Neftçi" PFK-nın baş icraçı direktoru Cenk Sümer, komandanın baş məşqçisi Yuri Vernidub və kapitan Emin Mahmudov əfsanəvi futbolçunun məzarını ziyarət edərək xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Ziyarətdə həmçinin Banişevskinin həyat yoldaşı İnna Banişevskaya və qızı Marina da iştirak ediblər.
Mərasim zamanı çıxış edən Cenk Sümer bildirib ki, əfsanəvi futbolçumuzun xatirəsini yaşatmaq hər bir “Neftçi”sevərin borcudur.
O, yubileylə əlaqədar klubun planlaşdırdığı xüsusi tədbirlər barədə ailəsinə geniş məlumat verib. İnna Banişevskaya da öz növbəsində illər keçsə də, Anatoli Banişevskinin unudulmadığına görə klub rəhbərliyinə dərin minnətdarlığını ifadə edib.
Ziyarət zamanı "Neftçi" PFK tərəfindən məzarın önünə əklil və gül dəstələri qoyulub.