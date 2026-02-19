Bu gecə İstanbulda döyüş olacaq: “Fənərbağça” evdə İngiltərə klubunu qəbul edir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Avropa Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununda “Fənərbağça” - “Nottinqem Forest” qarşılaşmasına təkcə oyunun keçiriləcəyi İstanbulda deyil, “Fənərbağça”nın ənənəvi olaraq çoxsaylı azarkeşə malik olduğu Azərbaycanda da böyük diqqət yönələcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, hər iki komanda avrokubokun liqa mərhələsini ilk səkkizliyə düşmədən başa vurduğu üçün yollarını keçid raundu vasitəsilə davam etdirir.
Komandalar oyuna fərqli durumda yaxınlaşır. “Fənərbağça” daxili çempionatda sabitliyini qoruyur və Superliqada liderlər qrupunda qərarlaşıb. Son turda “Trabzonspor” üzərində 3:2 hesablı qələbə qazanılıb və oyunun xarakteri çox şeydən xəbər verib: komanda tempi nəzarətdə saxlayıb, səbrlə şans axtarıb və fasilədən sonra rəqibi sıxaraq istədiyinə nail olub. Ümumilikdə, istanbulluların mövsümü intizam və tempə nəzarət üzərində qurulub, xüsusilə də ev oyunlarında onlar qarşılaşmanın açıq hücum mübadiləsinə çevrilməsinə nadir hallarda imkan verirlər.
“Nottinqem Forest” isə səfər öncəsi daha gərgin fonla üzləşib. İngiltərə çempionatında autsayder “Vulverhempton”la heç-heçə əvvəlki məşqçilər korpusunun son oyunu olub və bundan sonra klub mövsüm ərzində dörüncü dəfə baş məşqçini dəyişib. Komandanın sükanı arxasına Vitor Pereyra keçib və onun tammiqyaslı yenidənqurma üçün demək olar ki, vaxtı olmayıb. Buna görə də hazırda kollektiv daxilində əsas diqqət taktikadan çox baza elementlərinə yönəlib: kompaktlıq, topsuz aqressivlik və səfər atmosferinin təzyiqi altında konsentrasiya.
Oyundan əvvəl keçirilən mətbuat konfransında Domeniko Tedesko da məhz bu qeyri-müəyyənlik faktorunu vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, baş məşqçi dəyişikliyindən sonra rəqibin strukturunu oxumaq çətinləşir, buna görə də “Fənərbağça” bir neçə oyun variantı hazırlayıb və “Forest”in konkret futbolçularının güclü tərəflərinə yönəlib, tək bir sxemə deyil. Bununla yanaşı, Türkiyə təmsilçisinin heyətində də müəyyən dəyişikliklər var: bəzi oyunçular məşq prosesinə qayıdır, lakin müdafiə xətti hələ tam optimal deyil.
Pereyra isə psixologiyaya üstünlük verir. O, açıq şəkildə cəsarətli oyunun vacibliyindən danışır və komandanın tribunaların təzyiqinə reaksiya verməməli olduğunu bildirir. İngiltərə klubu üçün hazırda matça tam nəzarət etməyə çalışmaqdan daha çox, təşkilatlanmanı qorumaq önəmlidir.
Buna görə də ilk görüş üçün məqsədlər fərqlidir. “Fənərbağça” erkən açılmadan, nəzarət və mərhələli təzyiq vasitəsilə qələbəyə can atacaq. “Nottinqem Forest”i isə İngiltərədəki cavab oyunu öncəsi qarşıdurmanı açıq saxlayacaq istənilən işçi hesab qane edəcək.
Əslində bu matç daha çox sinif fərqini deyil, hazırlıq səviyyəsini göstərəcək: meydan sahibləri avrokubok pley-off səviyyəsində sabitliklərini yoxlayacaq, qonaqlar isə yeni məşqçi ideyasının meydanda real struktura nə dərəcədə tez çevrildiyini nümayiş etdirməyə çalışacaq.
Komandalar arasında qarşılaşma “Şükrü Saracoğlu” stadionunda keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 21:45-də başlayacaq.