20 Fevral 2026
AZ

Sevgilisini öldürüb itlərə yedirən qatil meydanlara qayıdır - FOTO

Futbol
Xəbərlər
19 Fevral 2026 17:10
120
Sevgilisini öldürüb itlərə yedirən qatil meydanlara qayıdır - FOTO

Braziliya futbolu dəhşətli bir qərarla dünya gündəminə düşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 2013-cü ildə sevgilisini qətlə yetirməkdə, cəsədini parçalayaraq itlərə yedirməkdə təqsirli bilinərək 22 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilən qapıçı Bruno Fernandeş yenidən peşəkar futbola qayıdır.

"Vasko da Qama" klubu 41 yaşlı qapıçını rəsmi olaraq sifariş vərəqəsinə əlavə edib. 2019-cu ildən bəri cəzasını yarımsərbəst rejimdə çəkən Fernandeşin artıq sabah Braziliya Kuboku çərçivəsində "Velo Klub"a qarşı keçiriləcək matçda meydana çıxmaq ehtimalı var.

Xatırladaq ki, bu qanlı hadisə 2010-cu ildə baş verib. O zaman "Flamenqo"nun kapitanı olan Bruno model Eliza Samudionun yoxa çıxmasında əsas şübhəli kimi saxlanılmışdı.

Hadisənin baş vermə səbəbləri ilə bağlı əsas detallar aşağıdakılardır:

- Atalıq davası və aliment: Model Eliza Samudio Bruno Fernandesdən hamilə qaldığını və uşağın atasının o olduğunu iddia edirdi. Ronaldu ilə də adı hallanan model, Brunonun uşağı qəbul etməsini və aliment ödəməsini tələb edirdi.

- Transfer planları: O dövrdə "Flamenqo"nun kapitanı olan Brunonun İtaliyanın "Milan" klubuna transferi gündəmdə idi. Eliza Samudionun açdığı məhkəmə davası və uşaq üçün tələb etdiyi maddi vəsait futbolçunun həm imicinə, həm də bu böyük transferə maneə törədirdi.

- Əvvəlki təhdidlər: Eliza hələ hamilə ikən polisə şikayət edərək Brunonun onu silahla hədələdiyini və məcburi abort dərmanları içirməyə çalışdığını bildirmişdi.

- Planlı tələ: 2010-cu ilin iyununda Bruno, Eliza ilə aliment məsələsini razılaşdırmaq adı ilə onu öz fermasına dəvət edib. Lakin bu, əvvəlcədən planlaşdırılmış bir tələ idi. Orada Eliza qaçırılıb, işgəncə görüb və nəticədə öldürülüb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Mançester Yunayted”ə “Barselona”nın futbolçusu Aleks Baldeni təklif ediblər
05:11
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted”ə “Barselona”nın futbolçusu Aleks Baldeni təklif ediblər

22 yaşlı futbolçu karyerasını Kataloniya klubunda davam etdirmək istəyir
Bukayo Saka Premyer Liqanın ən çox qazanan 5 oyunçusu siyahısına daxil olub
04:16
Dünya futbolu

Bukayo Saka Premyer Liqanın ən çox qazanan 5 oyunçusu siyahısına daxil olub

Cinah oyunçusunun yeni maaşı həftədə 300.000 funt sterlinq olacaq
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
UEFA Avropa Liqası: “Ştutqart” səfərdə “Seltik”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
02:07
Dünya futbolu

UEFA Avropa Liqası: “Ştutqart” səfərdə “Seltik”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab oyunları fevralın 26-da olacaq
“Benfika” Valverdedən UEFA-ya şikayət edib
01:46
Dünya futbolu

“Benfika” Valverdedən UEFA-ya şikayət edib - FOTO

“Benfika” hesab edir ki, Valverde oyunda qırmızı vərəqə almalı idi
Vinisius və Prestianni ilə bağlı hadisədən sonra FİFA futbolda yeni qayda tətbiq edə bilər
01:08
Dünya futbolu

Vinisius və Prestianni ilə bağlı hadisədən sonra FİFA futbolda yeni qayda tətbiq edə bilər

Futbola yeni qanun gəlir
Ceydon Sanço yayda “Mançester Yunayted”i tərk edəcək
00:46
Dünya futbolu

Ceydon Sanço yayda “Mançester Yunayted”i tərk edəcək

“Mançester Yunayted” Sançonu 2021-ci ilin yayında “Borussiya Dortmund”dan 85 milyon avroya alıb

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Fevral 23:39
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Matçın baş hakimi Norveçdən olan FIFA referisi Espen Eskos olub
Çempionlar Liqası: “Real”, PSJ və “Borussiya” rəqiblərindən üstün olublar
18 Fevral 02:12
Futbol

Çempionlar Liqası: “Real”, PSJ və “Borussiya” rəqiblərindən üstün olublar - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar arasında cavab oyunları 25 fevralda olacaq
Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
18 Fevral 18:27
Olimpiada-2026

Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Papatomanın çıxışı Azərbaycan üçün Qış Olimpiya Oyunlarının slalom yarışlarında tarixi nəticə hesab olunur
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub