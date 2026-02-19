20 Fevral 2026
AZ

“Səbail”də qalmaqal: Kapitan komandadan kənarlaşdırıldı

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
19 Fevral 2026 17:55
81
Azərbaycan I Liqasında çıxış edən “Səbail” klubunda intizam məsələsi ilə bağlı qərar qəbul olunub.

İdman.Biz-in klubdan əldə etdiyi məlumata görə, komandanın kapitanı Yusif Nəbiyev heyətdən uzaqlaşdırılıb.

Buna səbəb kimi 25 yaşlı futbolçunun 15-ci tur çərçivəsində MOİK-ə qarşı keçirilən görüşdə baş məşqçi Adil Şükürovla yaşadığı insident göstərilir.

Məlumata əsasən, matçın 60-cı dəqiqəsində Şükürov oyunçunun əvəzlənməsinə qərar versə də, Nəbiyev buna etiraz edib və meydanı tərk etmək istəməyib. Bildirilir ki, qarşılaşmadan sonra paltardəyişmə otağında da tərəflər arasında gərginlik davam edib.

Bu gün məsələ ilə bağlı klub daxilində iclas təşkil olunub. Qəbul edilən qərarlarla əlaqədar “Səbail”in rəsmi açıqlama yayacağı gözlənilir.

Qeyd edək ki, sözügedən qarşılaşma “Səbail”in 0:1 hesablı məğlubiyyəti ilə başa çatıb.

