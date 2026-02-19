20 Fevral 2026
AZ

Keçmiş sevgilisindən Ronaldu barədə etiraf: “Mənə pul təklif etdilər”

Futbol
Xəbərlər
19 Fevral 2026 19:48
129
Keçmiş sevgilisindən Ronaldu barədə etiraf: “Mənə pul təklif etdilər”

Portuqaliya millisinin kapitanı Kriştianu Ronaldu həm yaşıl meydandakı uğurları, həm də şəxsi həyatı ilə gündəmdə qalmağa davam edir. Hazırda 41 yaşı olan və karyerasında 962-ci qoluna imza atan futbolçunun keçmiş sevgilisi Gemma Atkinson illər əvvəlki münasibətləri barədə sensasiyalı açıqlama verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Atkinson Ronaldu ilə ayrıldıqdan sonra bəzi KİV-lərin ona ulduz futbolçu haqqında mənfi fikirlər söyləməsi üçün böyük məbləğdə pul təklif etdiklərini bildirib.

"Ayrılan zaman onun barəsində pis şeylər deməyim üçün mənə çoxlu pul təklif olundu. Lakin mən imtina etdim, çünki onun haqqında deyə biləcəyim heç bir mənfi fikir yox idi", - model vurğulayıb.

Atkinson həmçinin Ronaldu ilə ilk görüşlərində sadəcə çay içib televizora baxdıqlarını da qeyd edib.

Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubunda çıxış edən və "1000 qol klubu"na daxil olmağa cəmi 38 addımı qalan Ronaldu, eyni zamanda uzun müddətdir birlikdə olduğu Corcina Rodriqeslə evlənməyə hazırlaşır. 2026-cı il Dünya Çempionatından sonra baş tutması planlaşdırılan toy öncəsi imzalanan nikah müqaviləsinin detalları isə hər kəsi təəccübləndirir.

Müqaviləyə əsasən, mümkün ayrılıq halında Rodriqesin maddi təminatı tam qorunacaq:

- Ömürlük aylıq müavinət: 114,000 dollar (193,800 AZN)
- Daşınmaz əmlak: Madridin La Finka bölgəsində yerləşən 5.6 milyon dollar (9.52 milyon AZN) dəyərində malikanə
- Uşaq pulu (aylıq): 110,000 dollar (187,000 AZN)
- Həyat tərzinin saxlanılması (aylıq): 500,000 dollar (850,000 AZN)
- İllik ödəniş: 2 milyon dollar (3.4 milyon AZN)
- Təzminat: Ayrılıq halında 50 milyon dollar (85 milyon AZN) birdəfəlik ödəniş.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Mançester Yunayted”ə “Barselona”nın futbolçusu Aleks Baldeni təklif ediblər
05:11
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted”ə “Barselona”nın futbolçusu Aleks Baldeni təklif ediblər

22 yaşlı futbolçu karyerasını Kataloniya klubunda davam etdirmək istəyir
Bukayo Saka Premyer Liqanın ən çox qazanan 5 oyunçusu siyahısına daxil olub
04:16
Dünya futbolu

Bukayo Saka Premyer Liqanın ən çox qazanan 5 oyunçusu siyahısına daxil olub

Cinah oyunçusunun yeni maaşı həftədə 300.000 funt sterlinq olacaq
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
UEFA Avropa Liqası: “Ştutqart” səfərdə “Seltik”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
02:07
Dünya futbolu

UEFA Avropa Liqası: “Ştutqart” səfərdə “Seltik”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab oyunları fevralın 26-da olacaq
“Benfika” Valverdedən UEFA-ya şikayət edib
01:46
Dünya futbolu

“Benfika” Valverdedən UEFA-ya şikayət edib - FOTO

“Benfika” hesab edir ki, Valverde oyunda qırmızı vərəqə almalı idi
Vinisius və Prestianni ilə bağlı hadisədən sonra FİFA futbolda yeni qayda tətbiq edə bilər
01:08
Dünya futbolu

Vinisius və Prestianni ilə bağlı hadisədən sonra FİFA futbolda yeni qayda tətbiq edə bilər

Futbola yeni qanun gəlir
Ceydon Sanço yayda “Mançester Yunayted”i tərk edəcək
00:46
Dünya futbolu

Ceydon Sanço yayda “Mançester Yunayted”i tərk edəcək

“Mançester Yunayted” Sançonu 2021-ci ilin yayında “Borussiya Dortmund”dan 85 milyon avroya alıb

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Fevral 23:39
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Matçın baş hakimi Norveçdən olan FIFA referisi Espen Eskos olub
Çempionlar Liqası: “Real”, PSJ və “Borussiya” rəqiblərindən üstün olublar
18 Fevral 02:12
Futbol

Çempionlar Liqası: “Real”, PSJ və “Borussiya” rəqiblərindən üstün olublar - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar arasında cavab oyunları 25 fevralda olacaq
Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
18 Fevral 18:27
Olimpiada-2026

Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Papatomanın çıxışı Azərbaycan üçün Qış Olimpiya Oyunlarının slalom yarışlarında tarixi nəticə hesab olunur
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub