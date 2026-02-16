16 Fevral 2026
Argentina Finalissimada Yamala qarşı xüsusi plan hazırlayıb

16 Fevral 2026 11:17
Argentina Finalissimada Yamala qarşı xüsusi plan hazırlayıb

Argentina millisinin baş məşqçisi Lionel Skaloni Finalissima matçı ərəfəsində İspaniyanın gənc ulduzu Lamin Yamalı necə dayandıracağı ilə bağlı plan hazırlayıb.

İdman.Biz bu barədə İspaniya KİV-ə istinadən məlumat verir.

Mənbə iddia edir ki, L. Skaloni sol cinah müdafiəçisinə kömək məqsədilə yarımmüdafiəçilərdən birini həmin zonaya yönəldərək Yamalı mütəmadi iki futbolçu ilə üz-üzə qoyacaq.

Məlumat üçün qeyd edək ki, İspaniya və Argentina yığmalarının üz-üzə gələcəyi Finalissima oyunu 27 mart 2026-cı ildə Qətərin paytaxtı Dohada yerləşən “Lusail” stadionunda keçiriləcək.

