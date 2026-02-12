12 Fevral 2026
AZ

“Barselona”dan rəsmi olaraq Avropa Futbol Klubları Federasiyasına müraciət ünvanlayıb

Futbol
Xəbərlər
12 Fevral 2026 10:34
92
“Barselona”dan rəsmi olaraq Avropa Futbol Klubları Federasiyasına müraciət ünvanlayıb

“Barselona” Superliqa layihəsindən çıxdıqdan sonra Avropa Futbol Klubları Federasiyasına qoşulmaq üçün rəsmi müraciət edib.

İdman.Biz xəböər verir ki, bu barədə MD nəşri məlumat yayıb.

Klubun son aylarda UEFA ilə dialoqa xüsusi önəm verdiyi bildirilir. Kataloniyalıların bu addımı Avropa futbol qurumları ilə münasibətlərin normallaşdırılmasına hesablanıb. Məlumata görə, “Real”(Madris) da artıq eyni istiqamətdə addım atmağa hazırlaşır.

Məlumat üçün qeyd edək ki, Avropa Futbol Klubları Federasiyası 2023-cü ildə yaradılmış müstəqil qurumdur. Təşkilat əsasən Avropanın kiçik və orta səviyyəli klublarını bir platformada birləşdirməyi və onların maraqlarını UEFA qarşısında daha güclü şəkildə təmsil etməyi hədəfləyir.
UEC-in yaranması Avropa futbol idarəçiliyində balansın qorunması, maliyyə ədalətliliyinin artırılması və klubların qərarvermə prosesində daha fəal iştirakı məqsədi daşıyır. Quruma müxtəlif ölkələrdən yüzlərlə klub qoşulub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Vəli Qasımov: “Hər futbolçu gedib ölkə xaricində oynaya bilmir”
11:04
Azərbaycan futbolu

Vəli Qasımov: “Hər futbolçu gedib ölkə xaricində oynaya bilmir”

O, Nəriman Axundzadənin yaxşı futbolçu olduğunu deyib
UEFA Millətlər Liqası: Bu gün Azərbaycan millisinin rəqibləri müəyyənləşəcək
10:22
Futbol

UEFA Millətlər Liqası: Bu gün Azərbaycan millisinin rəqibləri müəyyənləşəcək

UEFA Millətlər Liqasında yeni mövsüm sentybarın 24-də start götürəcək
“Tottenhem”i italiyalı mütəxəssis çalışdıra bilər
10:10
Futbol

“Tottenhem”i italiyalı mütəxəssis çalışdıra bilər

London klubu Tomas Frankın gedişindən sonra “Marsel”dən ayrılmış məşqçi ilə maraqlanır
Messi sıradan çıxdı - VİDEO
09:35
Futbol

Messi sıradan çıxdı - VİDEO

Zədə səbəbindən Puerto Rikoda keçirilməli oyun təxirə salındı

“Çelsi” və “Bavariya” “Brayton”un qapıçısı uğrunda mübarizəyə başlayıblar
09:12
Dünya futbolu

“Çelsi” və “Bavariya” “Brayton”un qapıçısı uğrunda mübarizəyə başlayıblar

Verbrüggen 2023-cü ildə “Anderlext”dən “Brayton”a 20 milyon avroya keçib
“Liverpul” “Barselona”nın müdafiəçisi üçün təklif hazırlayır
08:15
Dünya futbolu

“Liverpul” “Barselona”nın müdafiəçisi üçün təklif hazırlayır

Kundenin Kataloniya klubu ilə müqaviləsi 30 iyun 2030-cu ilə qədərdir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub
11 Fevral 01:57
Olimpiada-2026

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub - YENİLƏNİB + VİDEO

25-ci Qış Olimpiya Oyunları 22 fevralda başa çatacaq
“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib
11 Fevral 03:05
Dünya futbolu

“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib - FOTO

Ulduzlar yenidən qarşı-qarşıya gəliblər
“Vilyarreal” La Liqanın 23-cü turunda “Espanyol”u darmadağın edib
10 Fevral 02:07
Dünya futbolu

“Vilyarreal” La Liqanın 23-cü turunda “Espanyol”u darmadağın edib - VİDEO

“Vilyarreal” 45 xalla İspaniya çempionatının turnir cədvəlində dördüncüdür