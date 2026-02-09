Ximenes rəsmən Premyer Liqada

İngiltərənin "Bornmut" klubu Aleks Ximenesin transferini tam həll edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, futbolçu "Milan"dan daimi əsasda heyətə qatılıb və müqavilədə nəzərdə tutulan satınalma bəndi qüvvəyə minib.
Razılaşmaya əsasən, transfer üçün 19,5 milyon avro (39 milyon AZN) sabit ödəniş ediləcək, əlavə bonuslar isə 5,3 milyon avroya (10.6 milyon AZN) qədər arta bilər. Müdafiəçi ilə beş il yarımlıq müqavilə imzalanıb.
Bildirilir ki, əldə olunan məbləğ "Milan" və futbolçunun əvvəlki hüquqlarının bir hissəsinə sahib olan "Real" arasında bölüşdürüləcək. Madrid təmsilçisi satışdan 50 faiz pay alacaq.