Atası Bəhlul Mustafazadənin Avropaya getməsini istəyir: “Asiyadan başqa təkliflər də var” - VİDEO

“Bəhlulla danışdım, dedi ki, onlar indi klubun düşərgəsinə qatılmasını tələb ediblər. Çempionat martda başlasa da, hazırlıq mərhələsinə qatılması və transfer pəncərəsinin bağlanması səbəbindən bu addımı atıblar. 2+1 illik müqavilə təklif olunub. Lakin Bəhlul son anda imtina edib”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri “Qarabağ”ın 29 yaşlı müdafiəçisi Bəhlul Mustafazadənin atası Ələmdar Mustafayev oğlunun Çinin “Şençjen Penq Siti” klubuna transferinin baş tutmamasına münasibət bildirərkən deyib.
Onun sözlərinə görə, qərar futbolçunun özü tərəfindən verilib və klubun təsiri olmayıb.
”Deyib ki, komandanın qarşıda iki vacib oyunu və sıx qrafiki var. Bu şəraitdə, çətin vəziyyətdə “Qarabağ”ı tərk etmək istəməyib. Qarşı tərəf isə “indi gəlsin” deyib. Nəticədə Bəhlul “Qarabağ”da qalmaq qərarını özü verib”, - deyə o futbolinfo.az-a bildirib.
Ə.Mustafayev Çindən başqa təkliflərin də olduğunu bildirib: ”Digər klublardan da müraciətlər var idi. Asiya yox, Avropaya getməsini daha məqsədəuyğun hesab edirəm. Çünki futbolun mərkəzi oradır. Amma elə klub olmalıdır ki, avrokuboklarda mübarizə aparsın. Bu imkanı əvvəllər də olub, lakin yararlanmamışdı. “Qarabağ” da onun getməsini istəməyib. Qərarına hörmət edirəm, amma qalmasını istəyirdim”.
