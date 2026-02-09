9 Fevral 2026
AZ

Almaniyada hakim evinin qarşısında hücuma məruz qalıb - FOTO

Futbol
Xəbərlər
9 Fevral 2026 11:12
111
Almaniyada hakim evinin qarşısında hücuma məruz qalıb - FOTO

Almaniyalı həvəskar hakim Paskal Kayzer ötən gecə öz evinin qarşısında fiziki hücuma məruz qalıb.

İdman.Biz “L’Equipe” nəşrinə istinadən xəbər verir ki, hadisə onun bir həftə əvvəl “Köln” futbol klubunun “Reyn Enerji Steydium”da ictimai şəkildə öz həmcinsinə evlilik təklifi etməsindən sonra baş verib.

Qeyd olunur ki, hücumdan bir gün əvvəl Kayzer yaşadığı ünvanın qeyd olunduğu açıq hədələr aldığını bildirib. O, polisə müraciət etsə də, hüquq-mühafizə orqanları ciddi təhlükə olmadığını qeyd edib.

Kayzerin sözlərinə görə, təxminən 20 dəqiqə sonra siqaret çəkmək üçün bağçaya çıxarkən üç nəfər onu gözləyərək zorakılıq tətbiq edib. Hakim hücumun məhz stadiondakı evlilik təklifi ilə bağlı olduğunu düşünür.

Nəticədə o, sağ göz nahiyəsindən xəsarət alıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” - “Kəpəz” oyununda ikinci hissə start götürüb - CANLI
15:36
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” - “Kəpəz” oyununda ikinci hissə start götürüb - CANLI

Tura fevralın 10-da yekun vurulacaq
“Nyukasl” - “Qarabağ” oyununa azərbaycanlı azarkeşlər üçün bilet satışı BAŞLAYIR - YENİLƏNİB
15:13
Futbol

“Nyukasl” - “Qarabağ” oyununa azərbaycanlı azarkeşlər üçün bilet satışı BAŞLAYIR - YENİLƏNİB

Azarkeşlər saat 15:00-dan iTicket.az saytından biletləri əldə edə bilərlər
Zlatan İbrahimoviç “San-Siro” ilə bağlı xatirələrini bölüşüb
15:05
Futbol

Zlatan İbrahimoviç “San-Siro” ilə bağlı xatirələrini bölüşüb

İbrahimoviç karyerasını 2023-cü ildə başa vurub
Tiaqo Silva: “Hədəfimiz yenə də ikinci olmaqdır” - MÜSAHİBƏ
14:50
Futbol

Tiaqo Silva: “Hədəfimiz yenə də ikinci olmaqdır” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, hər növbəti matçı düşünürük
“İsveç futbolunda Azərbaycandakı qədər pul yoxdur, amma nəticə var” - Valeh Qafarovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO
13:50
Futbol

“İsveç futbolunda Azərbaycandakı qədər pul yoxdur, amma nəticə var” - Valeh Qafarovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Uzun illər İsveçdə məşqçi kimi çalışan Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu xüsusən uşaqlarla işləməyin sirlərini bölüşüb
“Nyukasl”ın müdafiəçisi Bakıya səfər ərəfəsində narahatdır: “Əvvəllər güc idik, bizdən qorxurdular, indi isə yenilənməyə ehtiyac var”
13:35
Futbol

“Nyukasl”ın müdafiəçisi Bakıya səfər ərəfəsində narahatdır: “Əvvəllər güc idik, bizdən qorxurdular, indi isə yenilənməyə ehtiyac var”

Kiran Trippyer “Qarabağ”la qarşıdakı oyunlara toxunub
“Sabah” klubu cari mövsüm Misli Premyer Liqasında vurduğu qolların sayını 40-a çatdırıb
13:20
Futbol

“Sabah” klubu cari mövsüm Misli Premyer Liqasında vurduğu qolların sayını 40-a çatdırıb

“Sabah” hazırda 19 oyundan sonra 46 xalla turnir cədvəlinin vahid lideridir

Ən çox oxunanlar

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 Fevral 02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü