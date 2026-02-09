AFFA-nın bayrağı altında təşkil edilən Gənclər Liqasında 17-ci turun oyunları keçirilib.
İdman.Biz nəticələri, vurulan qolları və turnir cədvəlini təqdim edir:
“Dinamo” (Bakı) – “Araz-Naxçıvan” – 1:4
Qollar: Mais Fətəliyev, 65 - Murad Abbaslı, 2, 23; Kərim Abıyev, 85; Zahid Abbaszadə, 88
“Turan Tovuz” – “Zirə” – 2:0
Qollar: Fərid Sadıqov, 12; Tunar Muradov, 36
“Sumqayıt” – “Qəbələ” – 0:0
“Sabah” – EFA – 7:0
Qollar: Rəşad Gülüşov, 12, 38, 43; Toğrul Tapdıqlı, 24; Anar Hüseynov, 75, 90; Əlibəy Mahmudov, 88
“Kəpəz” – “Qarabağ” – 0:4
Qollar: Toheeb Oluwasegun Abiodun, 2; Mehdi Mehdizadə, 21; Abdulaziz Cabbarlı, 75; Əli Əliyev, 82
“Şamaxı” – “Neftçi” – 7:3
Qollar: İslam İsmayılzadə, 7, 14, 20; Sadiq Məmmədli, 55; Həsən Vəliyev, 58; Raul Məmmədov, 82, 90+3 - Əliyar Haqverdizadə, 2; Emir Fətiyev, 18; Nicat Məhərrəmov, 80
|
Yer
|
Komanda
|
O
|
Q
|
H
|
M
|
VQ
|
BQ
|
T/F
|
Xal
|
1
|
Sabah
|
17
|
13
|
3
|
1
|
68
|
15
|
53
|
42
|
2
|
Qarabağ
|
17
|
11
|
5
|
1
|
72
|
23
|
49
|
38
|
3
|
Qəbələ
|
17
|
12
|
1
|
4
|
37
|
12
|
25
|
37
|
4
|
Neftçi
|
17
|
11
|
1
|
5
|
51
|
35
|
16
|
34
|
5
|
Zirə
|
17
|
9
|
2
|
6
|
41
|
28
|
13
|
29
|
6
|
Turan Tovuz
|
17
|
7
|
3
|
7
|
22
|
26
|
-4
|
24
|
7
|
Sumqayıt
|
17
|
7
|
3
|
7
|
25
|
25
|
0
|
24
|
8
|
Kəpəz
|
17
|
5
|
2
|
10
|
18
|
31
|
-13
|
17
|
9
|
EFA
|
17
|
4
|
2
|
11
|
24
|
59
|
-35
|
14
|
10
|
Şamaxı
|
17
|
4
|
1
|
12
|
36
|
51
|
-15
|
13
|
11
|
Araz-Naxçıvan
|
17
|
4
|
0
|
13
|
17
|
49
|
-32
|
12
|
12
|
Dinamo (Bakı)
|
17
|
3
|
1
|
13
|
17
|
74
|
-57
|
10
|
Bombardirlər: Anar Hüseynov (“Sabah”) – 20 qol; Toheeb Oluwasegun Abiodun, Əli Əliyev (hər ikisi “Qarabağ”) – 14 qol.