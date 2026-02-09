9 Fevral 2026
AZ

Gənclər Liqasında 17-ci turun oyunları keçirilib

Futbol
Xəbərlər
9 Fevral 2026 11:37
65
Gənclər Liqasında 17-ci turun oyunları keçirilib

AFFA-nın bayrağı altında təşkil edilən Gənclər Liqasında 17-ci turun oyunları keçirilib.

İdman.Biz nəticələri, vurulan qolları və turnir cədvəlini təqdim edir:

“Dinamo” (Bakı) – “Araz-Naxçıvan” – 1:4

Qollar: Mais Fətəliyev, 65 - Murad Abbaslı, 2, 23; Kərim Abıyev, 85; Zahid Abbaszadə, 88

“Turan Tovuz” – “Zirə” – 2:0

Qollar: Fərid Sadıqov, 12; Tunar Muradov, 36

“Sumqayıt” – “Qəbələ” – 0:0

“Sabah” – EFA – 7:0

Qollar: Rəşad Gülüşov, 12, 38, 43; Toğrul Tapdıqlı, 24; Anar Hüseynov, 75, 90; Əlibəy Mahmudov, 88

“Kəpəz” – “Qarabağ” – 0:4

Qollar: Toheeb Oluwasegun Abiodun, 2; Mehdi Mehdizadə, 21; Abdulaziz Cabbarlı, 75; Əli Əliyev, 82

“Şamaxı” – “Neftçi” – 7:3

Qollar: İslam İsmayılzadə, 7, 14, 20; Sadiq Məmmədli, 55; Həsən Vəliyev, 58; Raul Məmmədov, 82, 90+3 - Əliyar Haqverdizadə, 2; Emir Fətiyev, 18; Nicat Məhərrəmov, 80

Yer

Komanda

O

Q

H

M

VQ

BQ

T/F

Xal

1

Sabah

17

13

3

1

68

15

53

42

2

Qarabağ

17

11

5

1

72

23

49

38

3

Qəbələ

17

12

1

4

37

12

25

37

4

Neftçi

17

11

1

5

51

35

16

34

5

Zirə

17

9

2

6

41

28

13

29

6

Turan Tovuz

17

7

3

7

22

26

-4

24

7

Sumqayıt

17

7

3

7

25

25

0

24

8

Kəpəz

17

5

2

10

18

31

-13

17

9

EFA

17

4

2

11

24

59

-35

14

10

Şamaxı

17

4

1

12

36

51

-15

13

11

Araz-Naxçıvan

17

4

0

13

17

49

-32

12

12

Dinamo (Bakı)

17

3

1

13

17

74

-57

10

Bombardirlər: Anar Hüseynov (“Sabah”) – 20 qol; Toheeb Oluwasegun Abiodun, Əli Əliyev (hər ikisi “Qarabağ”) – 14 qol.
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” - “Kəpəz” oyununda ikinci hissə start götürüb - CANLI
15:36
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” - “Kəpəz” oyununda ikinci hissə start götürüb - CANLI

Tura fevralın 10-da yekun vurulacaq
“Nyukasl” - “Qarabağ” oyununa azərbaycanlı azarkeşlər üçün bilet satışı BAŞLAYIR - YENİLƏNİB
15:13
Futbol

“Nyukasl” - “Qarabağ” oyununa azərbaycanlı azarkeşlər üçün bilet satışı BAŞLAYIR - YENİLƏNİB

Azarkeşlər saat 15:00-dan iTicket.az saytından biletləri əldə edə bilərlər
Zlatan İbrahimoviç “San-Siro” ilə bağlı xatirələrini bölüşüb
15:05
Futbol

Zlatan İbrahimoviç “San-Siro” ilə bağlı xatirələrini bölüşüb

İbrahimoviç karyerasını 2023-cü ildə başa vurub
Tiaqo Silva: “Hədəfimiz yenə də ikinci olmaqdır” - MÜSAHİBƏ
14:50
Futbol

Tiaqo Silva: “Hədəfimiz yenə də ikinci olmaqdır” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, hər növbəti matçı düşünürük
“İsveç futbolunda Azərbaycandakı qədər pul yoxdur, amma nəticə var” - Valeh Qafarovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO
13:50
Futbol

“İsveç futbolunda Azərbaycandakı qədər pul yoxdur, amma nəticə var” - Valeh Qafarovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Uzun illər İsveçdə məşqçi kimi çalışan Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu xüsusən uşaqlarla işləməyin sirlərini bölüşüb
“Nyukasl”ın müdafiəçisi Bakıya səfər ərəfəsində narahatdır: “Əvvəllər güc idik, bizdən qorxurdular, indi isə yenilənməyə ehtiyac var”
13:35
Futbol

“Nyukasl”ın müdafiəçisi Bakıya səfər ərəfəsində narahatdır: “Əvvəllər güc idik, bizdən qorxurdular, indi isə yenilənməyə ehtiyac var”

Kiran Trippyer “Qarabağ”la qarşıdakı oyunlara toxunub
“Sabah” klubu cari mövsüm Misli Premyer Liqasında vurduğu qolların sayını 40-a çatdırıb
13:20
Futbol

“Sabah” klubu cari mövsüm Misli Premyer Liqasında vurduğu qolların sayını 40-a çatdırıb

“Sabah” hazırda 19 oyundan sonra 46 xalla turnir cədvəlinin vahid lideridir

Ən çox oxunanlar

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 Fevral 02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü