6 Fevral 2026
AZ

"Mançester Yunayted"dən Luis Enrike həmləsi

Futbol
Xəbərlər
6 Fevral 2026 11:59
76
"Mançester Yunayted"dən Luis Enrike həmləsi

"Mançester Yunayted" rəhbərliyi PSJ-nin baş məşqçisi Luis Enrikeni komandanın sükanı arxasına gətirmək üçün hərəkətə keçib. Ruben Amorimin gedişindən sonra müvəqqəti olaraq Maykl Kerrikə tapşırılan post üçün əsas namizəd məhz ispaniyalı mütəxəssisdir.

İdman.Biz xəbər verir ki, klub rəsmiləri Parisdə Luis Enrikenin agenti İvan de la Penya ilə görüşərək onu Fransada yeni müqavilə imzalamaqdan imtina etməyə çağırıblar. Maykl Kerrik komanda ilə "Mançester Siti" və "Arsenal" üzərində qələbələr qazansa da, rəhbərlik daha təcrübəli bir adın axtarışındadır.

55 yaşlı mütəxəssis isə mətbuatda yayılan müqavilədən imtina xəbərlərini "yalan" adlandırıb:

"Bu cür şayiələr PSJ-də həmişə olur. Bunlar şəxsi məsələlərdir və elə də qalacaq. Yalan xəbərlər nə oyunçuları, nə də komandanı stabillikdən çıxara bilməz. Biz nə istədiyimizi bilirik və tam sakitik".

Qeyd edək ki, Luis Enrike daha əvvəl "Barselona" ilə böyük uğurlara imza atıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qarabağ” UEFA Çempionlar Liqasındakı növbəti oyunlar üçün iştirak ərizəsində dəyişiklik edib
11:35
Futbol

“Qarabağ” UEFA Çempionlar Liqasındakı növbəti oyunlar üçün iştirak ərizəsində dəyişiklik edib

Kadi Borgesin adı noyabrda zədələndiyi üçün iştirak ərizəsindən çıxarılmışdı
İkardinin aliment borcu 1 milyonu keçdi
10:59
Digər

İkardinin aliment borcu 1 milyonu keçdi

Vanda Nara ulduz futbolçunun öhdəliklərindən qaçdığını rəsmi şəkildə təsdiqləyib
“Neftçi” - “Qarabağ” matçı təxirə salınır? - PFL-dən İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA + VİDEO
10:47
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” - “Qarabağ” matçı təxirə salınır? - PFL-dən İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA + VİDEO

Matçının təxirə salına biləcəyi ilə bağlı iddialar ortaya çıxıb
Ramos əsrin ən yaxşısı seçildi
10:35
Futbol

Ramos əsrin ən yaxşısı seçildi

"Canal+" telekanalı 100 ən güclü oyunçunun siyahısını hazırlayıb
Madrid “Real”ının sabiq ulduzu özünə yeni klub tapıb
09:56
Futbol

Madrid “Real”ının sabiq ulduzu özünə yeni klub tapıb

Kolumbiyalı ulduz ABŞ-də çıxış edəcək
Braziliya yığmasının keçmiş oyunçusu: “Vinisius ortabab futbolçudur”
09:20
Dünya futbolu

Braziliya yığmasının keçmiş oyunçusu: “Vinisius ortabab futbolçudur”

Vinisius “Real Madrid”in heyətində bütün yarışlarda 33 oyuna çıxıb, səkkiz qol vurub

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
5 Fevral 11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 13:52
Azərbaycan futbolu

Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO

Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər
4 Fevral 06:17
Boks

Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər

Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq
Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb
03:32
Dünya futbolu

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB

Daha əvvəl mediada portuqaliyalı hücumçunun yayda klubu tərk etməyə hazır olduğu bildirilirdi