"Mançester Yunayted"dən Luis Enrike həmləsi

"Mançester Yunayted" rəhbərliyi PSJ-nin baş məşqçisi Luis Enrikeni komandanın sükanı arxasına gətirmək üçün hərəkətə keçib. Ruben Amorimin gedişindən sonra müvəqqəti olaraq Maykl Kerrikə tapşırılan post üçün əsas namizəd məhz ispaniyalı mütəxəssisdir.
İdman.Biz xəbər verir ki, klub rəsmiləri Parisdə Luis Enrikenin agenti İvan de la Penya ilə görüşərək onu Fransada yeni müqavilə imzalamaqdan imtina etməyə çağırıblar. Maykl Kerrik komanda ilə "Mançester Siti" və "Arsenal" üzərində qələbələr qazansa da, rəhbərlik daha təcrübəli bir adın axtarışındadır.
55 yaşlı mütəxəssis isə mətbuatda yayılan müqavilədən imtina xəbərlərini "yalan" adlandırıb:
"Bu cür şayiələr PSJ-də həmişə olur. Bunlar şəxsi məsələlərdir və elə də qalacaq. Yalan xəbərlər nə oyunçuları, nə də komandanı stabillikdən çıxara bilməz. Biz nə istədiyimizi bilirik və tam sakitik".
Qeyd edək ki, Luis Enrike daha əvvəl "Barselona" ilə böyük uğurlara imza atıb.