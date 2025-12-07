Misli Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” “Şamaxı”nı qəbul edəcək

Bu gün Misli Premyer Liqasında XIV turun növbəti oyunu keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Karvan-Yevlax” “Şamaxı”nı qəbul edəcək.
Yevlax şəhər stadionunda baş tutacaq görüş saat 14:00-da start götürəcək. Görüşü baş hakim Cavid Cəlilov.
Hazırda Yevlax təmsilçisi 5 xalla turnir cədvəlində sonuncu pillədədir, 14 xalı olan “Şamaxı” isə 9-cu yerdə qərarlaşıb.
Misli Premyer Liqası
II dövrə, XIV tur
14:00. “Karvan-Yevlax” - “Şamaxı”
Hakimlər: Cavid Cəlilov, Namiq Hüseynov, Kamran Bayramov, Nicat İsmayıllı
VAR: Rəşad Əhmədov
AVAR: Emin Əliyev
Hakim-inspektor: Ramil Diniyev
AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov
Yevlax şəhər stadionu.