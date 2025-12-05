5 Dekabr 2025
AZ

"Beşiktaş"da böhran bitdi: Rafa Silva derbi öncəsi qayıtdı

Futbol
Xəbərlər
5 Dekabr 2025 11:06
39
Türkiyənin “Beşiktaş” klubunda çıxış edən portuqaliyalı yarımmüdafiəçi Rafa Silva həftələr sonra yenidən komanda ilə birgə məşqlərə qatılıb. Bir müddət əvvəl futbolu buraxmaq istədiyini bildirən, daha sonra ölkəsinə qayıtmaq niyyətini açıqlayan 31 yaşlı futbolçunun böhranı müvəqqəti də olsa aradan qalxıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, klub prezidenti Serdal Adalı və baş məşqçi Sergen Yalçının birgə mətbuat konfransından sonra Rafa zədəni əsas gətirərək məşqlərə çıxmırdı. İlk mərhələdə karyerasını bitirəcəyini deyən futbolçu, menecer şirkətinin açıqlamasından sonra qərarını dəyişsə də, “Beşiktaş”da xoşbəxt olmadığı üçün ölkəsinə qayıtmaq istədiyi ortaya çıxmışdı.

“Benfika”nın transfer siyahısında olan və ərəb klublarının da maraq göstərdiyi Rafa Silva üçün Serdal Adalı sərt mövqe sərgiləmiş və “15 milyon avro (təxminən 27,6 milyon AZN) gətir, get”, - deyə xəbərdarlıq etmişdi. Müqaviləsinin bitməsinə 1,5 il qalan futbolçunun alacaqlarına qarşılıq azad buraxılma tələbi isə klub tərəfindən qəbul edilməyib.

Təcrübəli “10 nömrə”nin bu həftə “Qaziantep ” ilə oyunda forma geyinməsi çətin görünür. Lakin onun gələn həftə səfərdə baş tutacaq “Trabzonspor” derbisində heyətdə yer ala biləcəyi bildirilir. Baş məşqçi Sergen Yalçın son açıqlamasında vəziyyətə belə münasibət bildirib: “İstəsə, biz buradayıq. Problem yoxdur. Qapımız açıqdır”.

İdman.Biz

