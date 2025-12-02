Dünyada ilk: Hava şarının altında futbol matçı keçirildi - FOTO/VİDEO

Dünyanın ən qeyri-adi futbol qarşılaşmalarından biri 1800 metr yüksəklikdə hava şarının altında təşkil edilərək yeni dünya rekordu müəyyən edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu, futbol tarxində hava şarının altındakı ilk rəsmi oyun kimi qeydə alınıb. Matç xüsusi platformada keçirilib və təhlükəsizlik üzrə bütün texniki prosedurlar əvvəlcədən təsdiqlənib.
Ekstremal layihələri ilə tanınan rus idmançısı Sergey Boytsov bildirib ki, məqsəd həm ekstremal idman növlərini, həm də futbolu bir araya gətirmək, eyni zamanda qeyri-adi bir rekordla idman dünyasına yeni təcrübə təqdim etmək olub.
1 oktyabr 2025-ci ildə havaya qalxan platforma 16×10 metr ölçüdə, 1,2 ton ağırlığında olub. Üzərində real qapılar, süni ot örtüyü qurulub və hətta cərimə meydançasının xətti də çəkilib. Ümumi yük oyunçular və avadanlıqla birlikdə 2,5 tonu keçib.
Bu mühəndislik layihəsini gerçəkləşdirmək üçün komanda dörd müxtəlif layihə bürosunu dəyişməli olub. İlk mütəxəssislər belə bir konstruksiyanın havaya qalxa biləcəyinə inanmayıb, məsuliyyət götürməkdən çəkiniblər. Lakin komandanın israrı və peşəkarlığı 700 saatlıq montajın tamamlanması ilə nəticə verib.
Sınaq uçuşlarında platforma yükdən əyilib və yenidən-hesablamalar aparılaraq konstruksiya gücləndirilib. Əsas problem isə hava şəraiti olub. Bu nəhəng şarın qalxa bilməsi üçün tam sakit hava və aşağı temperatur tələb olunurdu. Komanda ideal anı gözləmək üçün aylarla gözləyib.
Matç bütün qaydalara uyğun oynanılıb: qollar, hakimlə mübahisələr, finaldan sonra mini mətbuat konfransı belə keçirilib. Təxminən 1,5 saat davam edən uçuş zamanı 20 top havaya düşərək uzaqlara sovrulub.
Nailiyyət beynəlxalq səviyyədə də təsdiqlənib.