İtaliya və Almaniyada kubok uğrunda mübarizə - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bu həftə İtaliya və Almaniyada milli kubokların 1/8 final mərhələsinin oyunları keçiriləcək.
İdman.Biz-in məlumatına görə, hər iki ölkədə bəzi komandalar yerli çempionat matçlarında yaxın günlərdə qarşılaşıb. Bu isə qarşıdakı kubok görüşlərinə əlavə intriqa qatır.
İtaliya Kuboku, 1/8 final
“Latsio” - “Milan” (4 dekabr)
Komandalar çox yaxın vaxtda A Seriyasında qarşılaşıb: 29 noyabrda “Milan” öz meydanında “Latsio”nu Rafael Leao-nun qolu ilə 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Matçın son dəqiqələri isə VAR epizodu və məşqçi heyətlərinin qırmızı vərəqələri səbəbilə gərgin keçmişdi. Həmin qələbədən sonra “Milan” 28 xalla turnir cədvəlinin liderliyinə yüksəlmişdi.
Rim səfəri ərəfəsində “Milan”da heyət problemləri qalır: Massimiliano Alleqri Kristian Pulişiçin iştirakının sual altında olduğunu deyib, lakin Santyaqo Ximenez və Aleksis sıraya dönərək ümumi qrupla məşq edirlər. “Milan” lider tempini qorumağa, “Latsio” isə birbaşa çıxma formatlı kubok oyununda qisas almağa çalışacaq.
İtaliya Kubokunun digər 1/8 final oyunları:
“Yuventus” - “Udineze” (2 dekabr)
“Atalanta” - “Cenoa” (3 dekabr)
“Napoli” - “Kalyari” (3 dekabr)
“İnter” - “Venesiya” (3 dekabr)
“Bolonya” - “Parma” (4 dekabr)
“Roma” - “Torino” (14 yanvar 2026)
“Fiorentina” - “Komoy” (28 yanvar 2026)
Almaniya Kuboku, 1/8 final
“Borussiya” (Dortmund) - “Bayer” (2 dekabr)
Bu duel də yaxın vaxtda baş tutub: 29 noyabrda Bundesliqada Dortmund “Borussiya”sı “Bayer” üzərində 2:1 hesabı ilə qələbə qazanaraq 25 xalla üçüncü yerdə qərarlaşıb, leverkuzenlilər isə 23 xalla ardınca gəlir. İndi tərəflər bu dəfə kubokda qarşılaşacaq və burada səhvə yer yoxdur.
Dortmundun heyətində vəziyyət optimaldır: Niko Kovaç Maximilian Bayerin əzələ problemi səbəbilə sıradan çıxmasına baxmayaraq, qarşıdakı matçda iştirak edə biləcəyini bildirib. Komandadakı əsas itkiler arasında Niklas Züle göstərilir.
Almaniya Kubokunun digər 1/8 final oyunları:
“Borussiya M.” - “Zankt-Paulı” (2 dekabr)
“Hertha” - “Kayzerslautern” (2 dekabr)
“RB Leyptsiq” - “Maqdeburq” (3 dekabr)
“Bohum” - “Ştutqart” (3 dekabr)
“Frayburq” - “Darmştadt” (3 dekabr)
“Hamburq” - “Holştayn” (3 dekabr)
“Union” - “Bavariya” (3 dekabr)
Teymur Tuşiyev