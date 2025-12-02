2 Dekabr 2025
AZ

İtaliya və Almaniyada kubok uğrunda mübarizə - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Futbol
Təhlil
2 Dekabr 2025 16:02
37
İtaliya və Almaniyada kubok uğrunda mübarizə - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bu həftə İtaliya və Almaniyada milli kubokların 1/8 final mərhələsinin oyunları keçiriləcək.

İdman.Biz-in məlumatına görə, hər iki ölkədə bəzi komandalar yerli çempionat matçlarında yaxın günlərdə qarşılaşıb. Bu isə qarşıdakı kubok görüşlərinə əlavə intriqa qatır.

İtaliya Kuboku, 1/8 final

“Latsio” - “Milan” (4 dekabr)

Komandalar çox yaxın vaxtda A Seriyasında qarşılaşıb: 29 noyabrda “Milan” öz meydanında “Latsio”nu Rafael Leao-nun qolu ilə 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Matçın son dəqiqələri isə VAR epizodu və məşqçi heyətlərinin qırmızı vərəqələri səbəbilə gərgin keçmişdi. Həmin qələbədən sonra “Milan” 28 xalla turnir cədvəlinin liderliyinə yüksəlmişdi.

Rim səfəri ərəfəsində “Milan”da heyət problemləri qalır: Massimiliano Alleqri Kristian Pulişiçin iştirakının sual altında olduğunu deyib, lakin Santyaqo Ximenez və Aleksis sıraya dönərək ümumi qrupla məşq edirlər. “Milan” lider tempini qorumağa, “Latsio” isə birbaşa çıxma formatlı kubok oyununda qisas almağa çalışacaq.

İtaliya Kubokunun digər 1/8 final oyunları:

“Yuventus” - “Udineze” (2 dekabr)

“Atalanta” - “Cenoa” (3 dekabr)

“Napoli” - “Kalyari” (3 dekabr)

“İnter” - “Venesiya” (3 dekabr)

“Bolonya” - “Parma” (4 dekabr)

“Roma” - “Torino” (14 yanvar 2026)

“Fiorentina” - “Komoy” (28 yanvar 2026)

Almaniya Kuboku, 1/8 final

“Borussiya” (Dortmund) - “Bayer” (2 dekabr)

Bu duel də yaxın vaxtda baş tutub: 29 noyabrda Bundesliqada Dortmund “Borussiya”sı “Bayer” üzərində 2:1 hesabı ilə qələbə qazanaraq 25 xalla üçüncü yerdə qərarlaşıb, leverkuzenlilər isə 23 xalla ardınca gəlir. İndi tərəflər bu dəfə kubokda qarşılaşacaq və burada səhvə yer yoxdur.

Dortmundun heyətində vəziyyət optimaldır: Niko Kovaç Maximilian Bayerin əzələ problemi səbəbilə sıradan çıxmasına baxmayaraq, qarşıdakı matçda iştirak edə biləcəyini bildirib. Komandadakı əsas itkiler arasında Niklas Züle göstərilir.

Almaniya Kubokunun digər 1/8 final oyunları:

“Borussiya M.” - “Zankt-Paulı” (2 dekabr)

“Hertha” - “Kayzerslautern” (2 dekabr)

“RB Leyptsiq” - “Maqdeburq” (3 dekabr)

“Bohum” - “Ştutqart” (3 dekabr)

“Frayburq” - “Darmştadt” (3 dekabr)

“Hamburq” - “Holştayn” (3 dekabr)

“Union” - “Bavariya” (3 dekabr)

Teymur Tuşiyev

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kenan Yıldız Arda Gülerle eyni klubda oynaya bilər
16:35
Futbol

Kenan Yıldız Arda Gülerle eyni klubda oynaya bilər

Gənc ulduzun illik maaş tələbi “Yuventus”u çətin vəziyyətə salıb

Sabirabadda “Məktəbli Kuboku”na start verilib
16:29
Futbol

Sabirabadda “Məktəbli Kuboku”na start verilib

Yarışda yeddinci sinif oğlanlar, beşinci sinif oğlan və qızlar olmaqla ümumilikdə 55 məktəbin komandaları qüvvələrini sınayacaqlar
Endrik Felipe “Lion”a icarəyə göndərilir
16:17
Futbol

Endrik Felipe “Lion”a icarəyə göndərilir

Müqavilənin bütün detallarının yaxın günlərdə tamamlanacağı bildirilib
Niderlandda oynamış futbolçusu: “Qarabağ”ın “Ayaks”ı məğlub edəcəyini düşünürəm”
15:50
Futbol

Niderlandda oynamış futbolçusu: “Qarabağ”ın “Ayaks”ı məğlub edəcəyini düşünürəm”

Dekabrın 10-da Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcək “Qarabağ” - “Ayaks” görüşü saat 21:45-də başlayacaq
“Liverpul”un baş məşqçisi Arne Slot heyətlə bağlı son durumu açıqladı
15:42
Futbol

“Liverpul”un baş məşqçisi Arne Slot heyətlə bağlı son durumu açıqladı

Komandanın Konor Bredli, Jeremi Frimponq və Məhəmməd Salahla bağlı planları dəqiqləşib
“Arsenal”dan zədə xəbərləri açıqlandı
15:38
Futbol

“Arsenal”dan zədə xəbərləri açıqlandı

Mikel Arteta Saliba, Trossard, Havertz və Qabriel Jesusla bağlı son vəziyyətdən danışıb

Ən çox oxunanlar

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 18:58
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO
30 Noyabr 16:26
Futbol

“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO

Qonaqların bərabərlik qolundan sonra məşqçilər korpusu arasında mübahisə düşüb