Endrik Felipe “Lion”a icarəyə göndərilir

İspaniyanın “Real Madrid” klubunda çıxış edən Endrik karyerasını Fransada davam etdirə bilər. Klub gənc hücumçunu daha çox oyun təcrübəsi qazanması üçün icarəyə göndərməyə qərar verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, mənbələr braziliyalı futbolçunun bu ay “Lion” klubuna icarə əsasında keçəcəyini təsdiqləyib. Razılığın bütün detallarının yaxın günlərdə tamamlanacağı bildirilib.
Endrikin “Real Madrid”də ilk mövsümdə oyun vaxtı məhdud olub və rəhbərlik onun Avropanın beş böyük liqasından birində stabil şəkildə əsas heyətdə oynamasının daha doğru inkişaf yolu olduğunu düşünür.
“Lion” klubu isə hücum xəttində mövsümün ilk yarısında yaşanan çatışmazlıqlara görə sürətli, dinamik forvarda ehtiyac duyur. Braziliyalı oyunçu Fransa Liqa 1-də daha çox oyun dəqiqəsi görərək həm inkişaf etməsi, həm də ritm qazanması üçün ideal namizəd sayılır.
Rəsmi açıqlamanın yaxın günlərdə verilməsi gözlənilir.