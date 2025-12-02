2 Dekabr 2025
AZ

Bu həftəiçi keçiriləcək maraqlı futbol oyunlarının AFİŞASI

Futbol
Xəbərlər
2 Dekabr 2025 12:03
64
Bu həftəiçi keçiriləcək maraqlı futbol oyunlarının AFİŞASI

İdman.Biz həftəiçi TV vasitəsilə yayımlanacaq oyunların siyahısını təqdim edir:

2 dekabr (çərşənbə axşamı)
Azərbaycan II Liqası
14.00. Xankəndi - Şirvan (Youtube, Liqa I/ Liqa II)
14.30. Şəmkir - Kür-Araz (Youtube, Liqa I/ Liqa II)
14.30. Ağdaş - Göygöl (Youtube, Liqa I/ Liqa II)

Bizon Azərbaycan Kuboku (1/8 final)
15.00. Şahdağ Qusar - Turan Tovuz (CBC Sport)
19.00. Zirə - Neftçi (CBC Sport)

İngiltərə Premyer Liqası
23.30. Fulhem - Mançester Siti (beİN Connect)

İspaniya La Liqası
23:59. Barselona - Atletiko Madrid (İdman TV)

3 dekabr (çərşənbə)
Bizon Azərbaycan Kuboku (1/8 final)
14.00. İmişli - Sabah (CBC Sport)
19.00. Qarabağ - Karvan-Yevlax (CBC Sport)

İspaniya La Liqası
22:00. Atletik Bilbao - Real Madrid (İdman TV)

İngiltərə Premyer Liqası
23.30. Arsenal - Brentfort (beİN Connect)
00:15. Liverpul - Sanderlend (İdman TV)

4 dekabr (cümə axşamı)
Bizon Azərbaycan Kuboku (1/8 final)
15.00. Qəbələ - Şəfa (CBC Sport)
19.00. Araz-Naxçıvan - Kəpəz (CBC Sport)

İngiltərə Premyer Liqası
23:59. Mançester Yunayted - Vest Hem (İdman TV)

5 dekabr (cümə)
Türkiyə Super Liqası
21.00. Qalatasaray - Samsunspor (beİN Sports 1)

UEFA Çempionlar Liqası (futzal)
21.30. Benfika - Araz-Naxçıvan (CBC Sport)

6 dekabr (şənbə)
Misli Premyer Liqası
17.00. Zirə - Qarabağ (CBC Sport)

İngiltərə Premyer Liqası
16:30. Aston Villa - Arsenal (İdman TV)
19:00. Bornmut - Çelsi (İdman TV)

Türkiyə Super Liqası
21:00. Başakşeşir - Fənərbağça (beIN Sports 1)

İspaniya La Liqası
21:30. Betis - Barselona (İdman TV)
23:59. Atletik Bilbao - Atletiko Madrid (İdman TV)

7 dekabr (bazar)
Misli Premyer Liqası
14.00. Karvan-Yevlax - Şamaxı (CBC Sport)

İspaniya La Liqası
19:15. Valensiya – Sevilya (İdman TV)
21:30. Espanyol – Rayo Valekano (İdman TV)
23:59. Real Madrid – Selta (İdman TV)

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

VAR-ın səlahiyyətlərinin artırılması gözlənilir
13:09
Futbol

VAR-ın səlahiyyətlərinin artırılması gözlənilir

FIFA VAR sisteminə əlavə səlahiyyətlərin verilməsini müzakirə edir
Məktəbin həyətində infarkt keçirən yeniyetmə futbolçu imiş
12:54
Futbol

Məktəbin həyətində infarkt keçirən yeniyetmə futbolçu imiş

O, “Mübariz” Futbol Akademiyasının komandasında çıxış edib
Enzo Mareskanın “Arsenal”ın künc zərbələrini sıradan çıxaran “gizli boşluq” taktikası - FOTO
12:11
Futbol

Enzo Mareskanın “Arsenal”ın künc zərbələrini sıradan çıxaran “gizli boşluq” taktikası - FOTO

“Çelsi”nin yeni oyunu artıq digər komandalar üçün də nümunəyə çevrilir
“Qəbələ”nin legioneri: “Qol buraxdıqdan sonra heç kim panikaya düşmədi” - MÜSAHİBƏ
11:59
Futbol

“Qəbələ”nin legioneri: “Qol buraxdıqdan sonra heç kim panikaya düşmədi” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, bəzən yaxşı oyunlar dərhal nəticəyə çevrilmir
Bruno Fernandes: “Meyson Mauntun keyfiyyətinə heç vaxt şübhə olunmayıb”
11:47
Futbol

Bruno Fernandes: “Meyson Mauntun keyfiyyətinə heç vaxt şübhə olunmayıb”

Kapitan yarımmüdafiəçinin zədələrinə baxmayaraq səviyyəsinin dəyişmədiyini deyib
Ölüm ayağında olan “Qarabağ”ın rəqibinin azarkeşinin son arzusu reallaşdırılacaq
11:23
Futbol

Ölüm ayağında olan “Qarabağ”ın rəqibinin azarkeşinin son arzusu reallaşdırılacaq

“Qarabağ” bir neçə gün sonra “Ayaks”ı Tofiq Bəhramov stadionunda qəbul ediləcək

Ən çox oxunanlar

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadıq Eyvazlının İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
29 Noyabr 14:10
Futbol

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadıq Eyvazlının İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının U8 komandasının baş məşqçisi ilə müsahibə
Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”yə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 16:31
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”yə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 18:58
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq