Bu həftəiçi keçiriləcək maraqlı futbol oyunlarının AFİŞASI

İdman.Biz həftəiçi TV vasitəsilə yayımlanacaq oyunların siyahısını təqdim edir:
2 dekabr (çərşənbə axşamı)
Azərbaycan II Liqası
14.00. Xankəndi - Şirvan (Youtube, Liqa I/ Liqa II)
14.30. Şəmkir - Kür-Araz (Youtube, Liqa I/ Liqa II)
14.30. Ağdaş - Göygöl (Youtube, Liqa I/ Liqa II)
Bizon Azərbaycan Kuboku (1/8 final)
15.00. Şahdağ Qusar - Turan Tovuz (CBC Sport)
19.00. Zirə - Neftçi (CBC Sport)
İngiltərə Premyer Liqası
23.30. Fulhem - Mançester Siti (beİN Connect)
İspaniya La Liqası
23:59. Barselona - Atletiko Madrid (İdman TV)
3 dekabr (çərşənbə)
Bizon Azərbaycan Kuboku (1/8 final)
14.00. İmişli - Sabah (CBC Sport)
19.00. Qarabağ - Karvan-Yevlax (CBC Sport)
İspaniya La Liqası
22:00. Atletik Bilbao - Real Madrid (İdman TV)
İngiltərə Premyer Liqası
23.30. Arsenal - Brentfort (beİN Connect)
00:15. Liverpul - Sanderlend (İdman TV)
4 dekabr (cümə axşamı)
Bizon Azərbaycan Kuboku (1/8 final)
15.00. Qəbələ - Şəfa (CBC Sport)
19.00. Araz-Naxçıvan - Kəpəz (CBC Sport)
İngiltərə Premyer Liqası
23:59. Mançester Yunayted - Vest Hem (İdman TV)
5 dekabr (cümə)
Türkiyə Super Liqası
21.00. Qalatasaray - Samsunspor (beİN Sports 1)
UEFA Çempionlar Liqası (futzal)
21.30. Benfika - Araz-Naxçıvan (CBC Sport)
6 dekabr (şənbə)
Misli Premyer Liqası
17.00. Zirə - Qarabağ (CBC Sport)
İngiltərə Premyer Liqası
16:30. Aston Villa - Arsenal (İdman TV)
19:00. Bornmut - Çelsi (İdman TV)
Türkiyə Super Liqası
21:00. Başakşeşir - Fənərbağça (beIN Sports 1)
İspaniya La Liqası
21:30. Betis - Barselona (İdman TV)
23:59. Atletik Bilbao - Atletiko Madrid (İdman TV)
7 dekabr (bazar)
Misli Premyer Liqası
14.00. Karvan-Yevlax - Şamaxı (CBC Sport)
İspaniya La Liqası
19:15. Valensiya – Sevilya (İdman TV)
21:30. Espanyol – Rayo Valekano (İdman TV)
23:59. Real Madrid – Selta (İdman TV)