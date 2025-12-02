2 Dekabr 2025
AZ

Bruno Fernandes: “Meyson Mauntun keyfiyyətinə heç vaxt şübhə olunmayıb”

Futbol
Xəbərlər
2 Dekabr 2025 11:47
9
Bruno Fernandes: “Meyson Mauntun keyfiyyətinə heç vaxt şübhə olunmayıb”

İngiltərənin “Mançester Yunayted” futbol komandasının kapitanı Bruno Fernandes Meyson Mauntun komandanın “Kristal Pelas” üzərində qələbəsindən sonra göstərdiyi performansı dəyərləndirərək, ingilis yarımmüdafiəçinin səviyyəsinin heç vaxt sual altına düşmədiyini bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Fernandes bu barədə BBC-yə açıqlamasında deyib.

“Meyson böyük futbolçudur. Komanda yoldaşları üçün onun keyfiyyəti heç vaxt şübhə altında olmayıb. Bir zamanlar o, qollar və asistlərlə bağlı bir az çətinlik çəkirdi və zədələrlə də mübarizə aparırdı, amma tam fiziki formaya qayıtdığı zaman çox vacibdir oyunçudur”, - deyə Bruno bildirib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ölüm ayağında olan “Qarabağ”ın rəqibinin azarkeşinin son arzusu reallaşdırılacaq
11:23
Futbol

Ölüm ayağında olan “Qarabağ”ın rəqibinin azarkeşinin son arzusu reallaşdırılacaq

“Qarabağ” bir neçə gün sonra “Ayaks”ı Tofiq Bəhramov stadionunda qəbul ediləcək
Mbappenin qulaqları üçün açılmış hesab gündəm olub - FOTO
10:56
Futbol

Mbappenin qulaqları üçün açılmış hesab gündəm olub - FOTO

Sosial şəbəkədə yalnız Kilian Mbappenin qulaqlarını paylaşan profil bir ilə 754 foto yayımlayıb
Naxçıvanda "Məktəblərdə Futbol Dərsi" layihəsinə start verilib
10:44
Futbol

Naxçıvanda "Məktəblərdə Futbol Dərsi" layihəsinə start verilib

Layihə Naxçıvan şəhərinin 10 məktəbində həyata keçirilir
Luka Modriç karyerasının ən çətin qərarlarından danışıb
10:32
Futbol

Luka Modriç karyerasının ən çətin qərarlarından danışıb

Onu “Çelsi” də istəyirmiş, amma klub prezidenti razı olmayıb
Deklan Rays “İlin Futbolçusu” seçildi
10:08
Futbol

Deklan Rays “İlin Futbolçusu” seçildi

Futbolçu final mərhələsində Holand və Mateta kimi nüfuzlu namizədləri qabaqlayıb
Azərbaycan millisi “FIFA Tri Nations Women”s Football Series 2025” turnirində ikinci oyununa çıxacaq
09:44
Futbol

Azərbaycan millisi “FIFA Tri Nations Women”s Football Series 2025” turnirində ikinci oyununa çıxacaq

Yığma turnirdəki ilk görüşündə Malayziyanı 2:0 hesabı ilə məğlub edib

Ən çox oxunanlar

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadıq Eyvazlının İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
29 Noyabr 14:10
Futbol

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadıq Eyvazlının İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının U8 komandasının baş məşqçisi ilə müsahibə
Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
29 Noyabr 13:21
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Beləliklə, Hidayət yarışda çıxışını başa vurub
Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”yə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 16:31
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”yə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq