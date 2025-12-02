Deklan Rays “İlin Futbolçusu” seçildi

İngiltərənin “Arsenal” futbol komandasının yarımmüdafiəçisi Deklan Rays “Football Supporters Association” (FSA) tərəfindən 2025-ci il “Kişilər arasında İlin Futbolçusu” mükafatına layiq görülüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu mükafat azarkeşlərin səsverməsi nəticəsində müəyyənləşdirilir.
Səsvermədə 400 000-dən çox bəyənmə qeydə alınıb.
Rays səsvermənin final mərhələsində Erlinq Holand, Antoine Semenyo, Moises Kaisedo, Rayan Qravenberx və Jan Flip Mateta kimi nüfuzlu namizədləri qabaqlayıb.
Rays mükafatı alarkən, “bu mükafatı almaq böyük şərəfdir. Arxamda duran azarkeşlərə təşəkkür edirəm, mənim üçün çox, çox xüsusi bir andır”, - deyə bildirib.
Bu nailiyyət 26 yaşlı yarımmüdafiəçinin “Arsenal”dakı rolunun və mövsüm ərzində göstərdiyi sabit performansın təkzibolunmaz göstəricisidir.