2 Dekabr 2025
AZ

UEFA İsrail klublarını futbol matçlarından kənarlaşdırmaq niyyətində deyil

Futbol
Xəbərlər
2 Dekabr 2025 09:32
37
UEFA İsrail klublarını futbol matçlarından kənarlaşdırmaq niyyətində deyil

Avropa Futbol Assosiasiyaları İttifaqı(UEFA) İsrailin futbol klublarının beynəlxalq turnirlərdən kənarlaşdırılmanın mümkünlüyünü müzakirə edir.

İdman.Biz “The Athletic” nəşrinə istinadən xəbər verir ki, müzakirə sentyabrın sonundan - İsraillə HƏMAS arasında elan edilən atəşkəsdən sonra bir neçə milli futbol assosiasiyasının UEFA-nı İsrailin gələcəkdə yarışlara buraxılıb-buraxılmaması ilə bağlı məsələni səsverməyə çıxarmağa çağırdığı vaxtdan davam edir.

Görüşlərdə tərəflər belə bir qadağanın tətbiqinə imkan verə biləcək hüquqi mexanizmləri müzakirə ediblər.

Qeyd olunur ki, UEFA, digər idman qurumları ilə qarşıdurmadan çəkinərək İsraili öz təşəbbüsü ilə kənarlaşdırmaq niyyətində deyil. Bununla belə, qurum İrlandiya və İsveçrədə aparılan və nəzəri cəhətdən ittifaqı beynəlxalq hüquq çərçivəsində hərəkət etməyə məcbur edə biləcək məhkəmə proseslərini yaxından izləyir.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Deklan Rays “İlin Futbolçusu” seçildi
10:08
Futbol

Deklan Rays “İlin Futbolçusu” seçildi

Futbolçu final mərhələsində Holand və Mateta kimi nüfuzlu namizədləri qabaqlayıb
“Sumqayıt”ın prezidenti jurnalistlərlə qarşıdurmadan qalib ayrıldı
09:56
Digər

“Sumqayıt”ın prezidenti jurnalistlərlə qarşıdurmadan qalib ayrıldı

Riad Rəfiyev ilə jurnalistlər arasında gedən məhkəmə çəkişməsi barədə bəyanat yayılıb
Azərbaycan millisi “FIFA Tri Nations Women”s Football Series 2025” turnirində ikinci oyununa çıxacaq
09:44
Futbol

Azərbaycan millisi “FIFA Tri Nations Women”s Football Series 2025” turnirində ikinci oyununa çıxacaq

Yığma turnirdəki ilk görüşündə Malayziyanı 2:0 hesabı ilə məğlub edib
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” “Şahdağ Qusar”la, “Neftçi” “Zirə” ilə qarşılaşacaq
09:19
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” “Şahdağ Qusar”la, “Neftçi” “Zirə” ilə qarşılaşacaq

1/8 final mərhələsi dekabrın 4-də başa çatacaq
Duşan Vlahoviç bir neçə aylıq sıradan çıxıb
09:07
Dünya futbolu

Duşan Vlahoviç bir neçə aylıq sıradan çıxıb

Oyunçu zədəni A Seriyasının 13-cü turunda “Yuventus”un “Kalyari” ilə oyununda alıb

“Atletiko Madrid” bu qış Qallaheri “Mançester Yunayted”ə 30 milyon avroya satmağa hazırdır
08:05
Dünya futbolu

“Atletiko Madrid” bu qış Qallaheri “Mançester Yunayted”ə 30 milyon avroya satmağa hazırdır

Qallaher 2024-cü ilin yayında “Atletiko Madrid”ə qoşulub

Ən çox oxunanlar

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadıq Eyvazlının İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
29 Noyabr 14:10
Futbol

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadıq Eyvazlının İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının U8 komandasının baş məşqçisi ilə müsahibə
Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
29 Noyabr 13:21
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Beləliklə, Hidayət yarışda çıxışını başa vurub
Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”yə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 16:31
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”yə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq