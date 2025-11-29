29 Noyabr 2025
AZ

Ukraynalı mütəxəssis: “Neftçi”nin bir sıra mövqelərdə gücləndirilməsinə ehtiyac var”

Futbol
Xəbərlər
29 Noyabr 2025 18:10
58
Ukraynalı tanınmış mütəxəssis, “Şerif”lə Çempionlar Liqasında “Real” üzərində tarixi qələbə qazanan Yuri Vernidub “Neftçi”nin cari mövsümdə keçirdiyi bütün oyunları izlədiyini deyib.

İdman.Biz sportinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, Samir Abasovdan sonra “Neftçi”də baş məşqçi postuna ən real namizəd olan çalışdırıcı komandanın çıxışını ətraflı təhlil edib.

59 yaşlı mütəxəssis müşahidələri ilə bağlı klub rəhbərliyinə öz rəyini təqdim edib. Y.Vernidub bəzi mövqelərdə ciddi güclənməyə ehtiyac olduğunu vurğulayıb. O, xüsusilə mərkəz müdafiəsi və yarımmüdafiənin hər iki cinahı ilə bağlı narahatlığını ifadə edib. Təcrübəli məşqçi komandanın orta yaş göstəricisinin yüksək olması məsələsinə də diqqət çəkib və mərhələli şəkildə gəncləşdirmə siyasətinin vacibliyini qeyd edib.

Məlumata görə, “Neftçi” ilə Yuri Vernidub arasında danışıqlar davam edir və son günlərdə tərəflər arasında telefon təmasları daha da intensivləşib. Ukraynalı mütəxəssis istənilən an Bakıya gəlməyə hazır olduğunu, lakin bir qədər gözləmək məcburiyyətində qaldığını bildirib.

Xatırladaq ki, Yuri Vernidub daha əvvəl Ukraynada “Metallurq”, “Zarya”, “Krivbass”, Belarusda “Şaxtyor”, Moldovada isə “Şerif” klubunu çalışdırıb. O, “Şerif”lə Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə yüksəlməklə və Madrid “Real”ını məğlub etməklə karyerasının ən böyük uğurlarına imza atıb. Son üç ilini isə “Krivbas” komandasında keçirib.

İdman.Biz

