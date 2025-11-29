Misli Premyer Liqası: “Qarabağ” “Karvan-Yevlax”a qarşı

Bu gün Misli Premyer Liqasının XIII turunun növbəti qarşılaşması “Azərsun Arena” stadionunda keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı qəbul edəcək.
Oyun saat 17:00-da başlayacaq. “Qarabağ” 26 xalla turnir cədvəlinin 1-ci pilləsində yer alıb. 5 xala malik “Karvan-Yevlax” isə on ikincidir.
Misli Premyer Liqası
II dövrə, XIII tur
29 noyabr (şənbə)
17:00. “Qarabağ” - “Karvan-Yevlax”
Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Eyyub İbrahimov, Zöhrab Abbasov, Kamran Əliyev
VAR: Cavid Cəlilov
AVAR: Kamran Bayramov Hakim-inspektor: Ömər Paşayev
AFFA nümayəndəsi: Nəriman Axundov
“Azersun Arena”
Qeyd edək ki, turun əvvəlki görüşlərində “Zirə” “Kəpəz”i 2:0 hesabı ilə məğlub edib. “Turan-Tovuz” - “Neftçi” görüşündə isə hesab açılmayıb. Tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq.