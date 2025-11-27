“Real Madrid” tarixində ilk dəfə səhmlərinin bir hissəsinin satışını müzakirəyə çıxarır

“Real Madrid” Futbol Klubu 2025/26 mövsümü üçün 1,25 milyard avro (2,14 milyard AZN) həcmində büdcə təqdim edib və prezident Florentino Peres klub tarixində ilk dəfə azlıq payının - maksimum 10 % - satışını müzakirəyə çıxarmaq üçün növbədənkənar yığıncaq çağıracağını bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Peresin planına əsasən yaradılacaq törəmə şirkət “Real”ın azlıq paketini əldə edə biləcək və bu model klubun bazar dəyərinin real investisiya vasitəsilə qiymətləndirilməsi üçün nəzərdə tutulur.
Prezident bildirib ki, kənar investorların simvolik pay üçün yüksək məbləğ ödəməyə hazır olması klubun dəyərinin ən güclü təsdiqidir.
İspaniyanın idman qanunvericiliyinə görə “Real”, “Barselona”, “Osasuna” və “Atletik Bilbao” La Liqada hələ də qeyri-kommersiya modeli ilə idarə olunan yeganə klublardır və buna görə də heç vaxt özəl investorlara səhmlər satmayıblar. Qalan klublar statuslarını dəyişərək bazar mexanizminə keçib və sərbəst investor cəlb edirlər.
Son nümunələrdən biri 2025-ci ilin noyabrında baş verib. Apollo Sports Capital “Atletiko Madrid”in nəzarət paketini 2,2 milyard avro ( 3,78 milyard AZN) dəyərində satın alıb ki, bu, futbol tarixində ikinci ən böyük klub satışı kimi qeydə alınıb.