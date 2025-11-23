Valdas Dambrauskas: “Oyun ritmimiz itdi”

Hazırda Misli Premyer Liqasının 12-ci turunda “Şamaxı” ilə qolsuz bərabərlik edən “Sabah”ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas matçdan sonra komandanın hücumda effektiv ola bilməməsinin səbəblərindən danışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, litvalı mütəxəssis milli komandalara görə yaranmış fasilənin oyun ritminə mənfi təsir etdiyini bildirib və ilk hissədə rəqibin daha təhlükəli oynadığını vurğulayıb.
Dambrauskas ikinci hissədə üstünlüyün öz tərəflərində olduğunu desə də, son ötürmələrdə problemlər yaşandıqlarını qeyd edib: komandanın qapıya cəmi 6 zərbə endirməsi onun üçün qənaətbəxş deyil.
Baş məşqçi növbəti oyunlarda daha məhsuldar çıxış etməli olduqlarını bildirərək, səhvlərin üzərində işlənəcəyini deyib.