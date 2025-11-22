“Sumqayıt” FK-dan hakimlə bağlı narazılıq: AFFA-ya şikayət ediləcək - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA + VİDEO

Ötən gün Misli Premyer Liqasının XII turu çərçivəsində keçirilən “Sumqayıt” - “Qarabağ” qarşılaşmasında hakim qərarları ilə bağlı narazılıq yaranıb. “Sumqayıt” Futbol Klubu matç zamanı göstərilən sarı və qırmızı vərəqələrin əsassız olduğunu bildirərək məsələ ilə bağlı AFFA-ya rəsmi müraciət edəcəyini açıqlayıb.
İdman.Biz mövzu ilə bağlı klubun mətbuat katibi Zaur Xudiyevdən açıqlama alıb.
O, “Qarabağ”la keçirilən oyunda bəzi epizodların yenidən araşdırılmalı olduğunu bildirib:
“Sumqayıt” - “Qarabağ” oyunu yüksək tempdə və gözəl mübarizə şəraitində keçdi. Stadion tam dolu idi və böyük ehtimalla bu, mövsümün azarkeş rekordu olacaq. Təəssüf ki, bu gözəl atmosferə və oyuna bəzi hakim səhvləri kölgə saldı.
Bir neçə epizodda baş hakim Fərid Hacıyevin qərarları bizim üçün anlaşılmaz qaldı. Xüsusilə oyunun əvvəlində komandamız sürətli əks-hücuma çıxarkən Aleksandr Ramalinqomuya “Qarabağ”ın oyunçusu Emmanuel Addai müdaxilə etdi və bu, qırmızı vərəqə ilə qiymətləndirilməli idi. Lakin hakim bu epizoda yalnız sarı vərəqə verdi.
Bundan başqa, ikinci hissədə müdafiəçimiz Rayan Senhadjinin rəqib futbolçuya yüngül toxunuşu dərhal sarı vərəqə kimi dəyərləndirildi. Bu isə onun ikinci sarı vərəqəsi oldu və futbolçumuz meydandan kənarlaşdırıldı. Hər iki qərarın yanlış olduğunu düşünürük və bu səbəbdən AFFA-ya rəsmi şikayət göndərəcəyik”.
Klub təmsilçisi bir neçə oyundur ki, “Sumqayıt”ın matçlarında oxşar hallarla qarşılaşdıqlarını deyib:
“Biz klub olaraq çalışırıq ki, stadiona azarkeş cəlb edək, futbol bayramı atmosferi yaradaq. Lakin hakim səhvləri həm nəticəyə birbaşa təsir edir, həm də azarkeşlərin, sponsorların və futbol ictimaiyyətinin oyuna olan marağını azaldır. Ümid edirik ki, növbəti turlarda hakimlər daha diqqətli və ədalətli olacaqlar”.
Xatırladaq ki, ötən gün baş tutan “Sumqayıt” - “Qarabağ” qarşılaşmasından Ağdam təmsilçisi 4:2 hesabı ilə qalib ayrılıb.
Yusif Sadıqlı
