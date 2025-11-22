Məşhur insayder Harri Keynin “Barselona”ya transferi ilə bağlı yayılan xəbərlərə aydınlıq gətirib

Məşhur futbol insayderi Fabritsio Romano İngiltərə yığmasının kapitanı Harri Keynin Münhenin “Bavariya” klubundan mümkün gedişi ilə bağlı yayılan xəbərləri şərh edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, insayder bu barədə özünün “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında məlumat paylaşıb.
Romanonun məlumatına görə, hücumçu Almaniya klubundakı vəziyyətindən razıdır. O, mediada mütəmadi yayılan transfer şayiələrinə diqqət ayırmaq niyyətində deyil.
Mənbə bildirir ki, katalon klubuna mümkün keçid və ya digər variantları dəyərləndirməzdən əvvəl Keyn yeni müqavilənin şərtləri ilə bağlı “Bavariya” rəhbərliyi ilə danışıqlar aparmağı planlaşdırır.
Harri Keynin “Bavariya” ilə hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədədir. Nüfuzlu “Transfermarkt” portalının məlumatına əsasən, onun təxmini bazar dəyəri 75 milyon avrodur.