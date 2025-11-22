24 Noyabr 2025
AZ

Doqquz yaşlı Nuraya AFFA yox dedi, İsveçdən təklif gəldi - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
22 Noyabr 2025 11:20
141
Doqquz yaşlı Nuraya AFFA yox dedi, İsveçdən təklif gəldi - VİDEO

Azərbaycanda doqquz yaşlı futbolçu qıza İsveçdən təklif gəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə futbol eksperti Kənan Məstəliyev sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.

O bildirib ki, Sumqayıt sakini doqquz yaşlı Nuraya AFFA-dan imtina gəlib:

“Bu qızın adı Nuraydır, doqquz yaşı var. Futbola böyük sevgisi var. Azərbaycanda qız liqaları on iki yaşdan başlayır, o yaşa qədər də yaşadığı şəhərdə - Sumqayıtda qız komandası yoxdur. Bakıya da aparıb-gətirmək alınmır. Çıxılmaz vəziyyət yaranıb. Məşqçiləri AFFA-ya müraciət edərək istisna hal kimi yaşıdı oğlanlarla bir komandada oynamağa icazə vermələrini xahiş ediblər. Qurum qaydaları əsas gətirərək imtina edib”.

Ekspert AFFA-dan kiçik qıza “yaşıl işıq” yandırmağı xahiş edib:

“Məndə olan məlumata görə, artıq uşağa İsveçdən təklif var, israrlıdırlar. Aparacaqlar, 6-7 ildən sonra gedib ailəsinin qapısında yatacağıq ki, bəs gəlsin yığmamızda oynasın. Hazır kadrdır. Onsuz da bütün günü oğlanlarla oynayır, üstələyir onları. Belə istisnalar əvvəllər edilib, bəzi qızlara icazə verilib. Onsuz da aşağı yaş qruplarında yarışlarda nəticə əhəmiyyət daşımır, hesablar yazılmır. Rəqabət həvəskar səviyyədədir. İstisna kimi şans verək, necə effekt verəcəyini yoxlayaq”.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Marko Yankoviç ikinci dəfə ata olub - FOTO
21:34
Futbol

Marko Yankoviç ikinci dəfə ata olub - FOTO

Monteneqrolu futbolçunun Niksa adlı bir oğlu da var
II Liqa: Lider “Qaradağ Lökbatan”dan böyükhesablı qələbə, “Araz Saatlı”nın ilk uğuru
21:19
Azərbaycan çempionatı

II Liqa: Lider “Qaradağ Lökbatan”dan böyükhesablı qələbə, “Araz Saatlı”nın ilk uğuru

“Qaradağ Lökbatan” 27 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Napoli”nin müdafiəçisi “Qarabağ”la oyun barədə: “Çətin matç olacaq”
20:05
Azərbaycan futbolu

“Napoli”nin müdafiəçisi “Qarabağ”la oyun barədə: “Çətin matç olacaq”

Alessandro Buoncorno yaxşı nəticə əldə edə biləcəklərinə əmindir
Vinisius Alonsoya görə “Real”la müqavilənin uzadılmasından imtina edib - The Athetic
19:51
Dünya futbolu

Vinisius Alonsoya görə “Real”la müqavilənin uzadılmasından imtina edib - The Athetic

Braziliyalı ildə 30 milyon avro istəyir
Qvardiola “Bayer”lə oyun barədə: “Son dərəcə vacib bir oyundur”
19:36
Dünya futbolu

Qvardiola “Bayer”lə oyun barədə: “Son dərəcə vacib bir oyundur”

“Mançester Siti” 10 xalla turnir cədvəlində dördüncü yerdədir
Andrey Sinenka: “Qələbəni kim çox istəyirsə, o da qazanır”
19:07
Azərbaycan çempionatı

Andrey Sinenka: “Qələbəni kim çox istəyirsə, o da qazanır”

Belaruslu qapıçı gərgin məşqlərin nəticəsində qələbə qazanıldığını düşünür
Alonso və onun heyəti oyunçularla əlaqəni itirib - KİV
18:52
Dünya futbolu

Alonso və onun heyəti oyunçularla əlaqəni itirib - KİV

Madrid klubu turnir cədvəlinə başçılıq edir və “Barselona”dan bir xal öndədir

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Noyabr 16:55
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura noyabrın 23-də yekun vurulacaq
VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB
21 Noyabr 23:32
Digər

VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

Azərbaycan yarışda 20 növdə 174 idmançı ilə təmsil olub
Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO
13:10
Futbol

Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO

47 yaşlı mütəxəssis “Neftçi” haqqında danışmaq istəmədiyini bildirib
Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib
22 Noyabr 03:04
Şahmat

Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib

Digər yarımfinalda FIDE komandası Çinlə qarşılaşacaq