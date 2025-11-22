24 Noyabr 2025
AZ

Ronaldunun bacısı bərk əsəbiləşdi: “Siz riyakarsınız!”

Futbol
Xəbərlər
22 Noyabr 2025 10:40
64
Ronaldunun bacısı bərk əsəbiləşdi: “Siz riyakarsınız!”

Kriştianu Ronaldunun bacısı Katya Aveyru ulduz futbolçunun ABŞ Prezidenti Donald Trampın təşkil etdiyi Ağ Evdəki şam yeməyinə qatılmasından sonra başlayan tənqid dalğasına münasibət bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, onun fikirlərini “A Bola” nəşri dərc edi.

Aveyru, tədbirdə iştirakına görə Ronaldunu qınayanları sərt şəkildə tənqid edib.

O vurğulayıb ki, qardaşı karyerasını hər zaman yalnız öz zəhməti hesabına qurub və siyasi baxışlara, partiyaların təsirinə düşməyib.

Katya Aveyrunun sözlərinə görə, Ronaldunun Ağ Evə səfərinə göstərilən reaksiya “kütləvi isteriya”nı xatırladır.

Bacısı bildirib ki, tənqidçilər futbolçunun şəxsi azadlığının adi bir təzahürünü elə təqdim edirlər ki, guya ciddi bir pozuntu və ya cinayət baş verib.

“Siz riyakarsınız! Birdən-birə elə bir isteriya başladı ki...Elə bil Kriştianu dünyanın sonunu elan etdi. Reaksiya o qədər şişirdildi ki, hamını təlaşa salan siqnala bənzədi. Diqqət, diqqət! Ronaldu şəxsi azadlığından istifadə etdi. Təkrar edirəm – şəxsi, azadlığını” - deyə futbolçunun bacısı söyləyib.

Xatırıladaq ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampla Portuqaliya yığması və Səudiyyə Ərəbistanının “Ən-Nəsr” klubunun ulduz futbolçusu Kriştianu Ronaldu arasında görüş Ağ Evdə, noyabrın 19-u baş tutub.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Marko Yankoviç ikinci dəfə ata olub - FOTO
21:34
Futbol

Marko Yankoviç ikinci dəfə ata olub - FOTO

Monteneqrolu futbolçunun Niksa adlı bir oğlu da var
II Liqa: Lider “Qaradağ Lökbatan”dan böyükhesablı qələbə, “Araz Saatlı”nın ilk uğuru
21:19
Azərbaycan çempionatı

II Liqa: Lider “Qaradağ Lökbatan”dan böyükhesablı qələbə, “Araz Saatlı”nın ilk uğuru

“Qaradağ Lökbatan” 27 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Napoli”nin müdafiəçisi “Qarabağ”la oyun barədə: “Çətin matç olacaq”
20:05
Azərbaycan futbolu

“Napoli”nin müdafiəçisi “Qarabağ”la oyun barədə: “Çətin matç olacaq”

Alessandro Buoncorno yaxşı nəticə əldə edə biləcəklərinə əmindir
Vinisius Alonsoya görə “Real”la müqavilənin uzadılmasından imtina edib - The Athetic
19:51
Dünya futbolu

Vinisius Alonsoya görə “Real”la müqavilənin uzadılmasından imtina edib - The Athetic

Braziliyalı ildə 30 milyon avro istəyir
Qvardiola “Bayer”lə oyun barədə: “Son dərəcə vacib bir oyundur”
19:36
Dünya futbolu

Qvardiola “Bayer”lə oyun barədə: “Son dərəcə vacib bir oyundur”

“Mançester Siti” 10 xalla turnir cədvəlində dördüncü yerdədir
Andrey Sinenka: “Qələbəni kim çox istəyirsə, o da qazanır”
19:07
Azərbaycan çempionatı

Andrey Sinenka: “Qələbəni kim çox istəyirsə, o da qazanır”

Belaruslu qapıçı gərgin məşqlərin nəticəsində qələbə qazanıldığını düşünür
Alonso və onun heyəti oyunçularla əlaqəni itirib - KİV
18:52
Dünya futbolu

Alonso və onun heyəti oyunçularla əlaqəni itirib - KİV

Madrid klubu turnir cədvəlinə başçılıq edir və “Barselona”dan bir xal öndədir

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Noyabr 16:55
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura noyabrın 23-də yekun vurulacaq
VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB
21 Noyabr 23:32
Digər

VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

Azərbaycan yarışda 20 növdə 174 idmançı ilə təmsil olub
Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO
13:10
Futbol

Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO

47 yaşlı mütəxəssis “Neftçi” haqqında danışmaq istəmədiyini bildirib
Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib
22 Noyabr 03:04
Şahmat

Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib

Digər yarımfinalda FIDE komandası Çinlə qarşılaşacaq