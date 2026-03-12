Azərbaycanın əfsanəvi qrosmeysteri Teymur Rəcəbovun 39 yaşı tamam olur

Bu gün Azərbaycan şahmatının dünya şöhrətli nümayəndəsi, qrosmeyster Teymur Rəcəbovun ad günüdür. 12 mart 1987-ci ildə Bakıda anadan olan şahmatçının 39 yaşı tamam olur.
İdman.Biz xəbər verir ki, Teymur Rəcəbov hələ 14 yaşında qrosmeyster adını qazanıb.
O, 2003-cü ildə Linares turnirində o vaxtki dünya birincisi Harri Kasparovu məğlub etdikdən sonra dünya birincisini məğlub edən ən gənc şahmatçı kimi adını dünya şahmat tarixinə yazdırıb.
Rəcəbov bir ildə üç FİDE dünya çempionunu - Harri Kasparovu, Vişvanatan Anand və Ruslan Ponomaryovu məğlub edən yeganə şahmat ustası hesab edilir.
Karyerası boyunca bir çox uğurlara imza atan Rəcəbovun ən böyük nailiyyətlərindən biri 2019-cu ildə Dünya Kubokunun qalibi olmasıdır. O, həmçinin Azərbaycan yığmasının heyətində üçqat Avropa çempionu tituluna sahibdir.
Rəcəbov intellektual oyunu və strateji gedişləri ilə gənc şahmatçılar üçün örnək olmaqda davam edir.
Qeyd edək ki, hazırda dünya şahmat elitasında öz mövqeyini qoruyan təmsilçimizin ELO göstəricisi 2689 təşkil edir və aktiv oyunçular sıralamasında 35-cidir.
Teymur Rəcəbovu ad günü münasibətilə təbrik edir, ona yeni zirvələr arzulayırıq!