Bakı şəhərində şahmat üzrə uşaqlar arasında birincilik baş tutub - FOTO

Şahmat
11 Fevral 2026 17:08
59
Bakı Şəhər Gənclər və İdman İdarəsi ilə Azərbaycan Şahmat Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə şahmat üzrə 2016-2017-ci il təvəllüdlü (10 yaş) və 2018-ci il təvəllüdlü və daha kiçik yaşlı (8 yaş) oğlanlar arasında Bakı şəhər birinciliyi keçirilmişdir.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarış “Təhsil” Respublika İdman Mərkəzinin 3 nömrəli Respublika İxtisaslaşdırılmış Olimpiya Ehtiyatları Uşaq-Gənclər İdman-Şahmat Məktəbi Publik Hüquqi Şəxsin nəzdində təşkil olunmuşdur. Maraqlı və gərgin mübarizə şəraitində baş tutan birincilikdə ümumilikdə 58 şahmatçı iştirak etmişdir.

2016–2017-ci il təvəllüdlü şahmatçılar arasında qaliblər:

1-ci yer – Həsənov Yaşar

2-ci yer – Məmmədli Mehdi

3-cü yer – Məmmədrzayev Renat

2018-ci il təvəllüdlü şahmatçılar arasında qaliblər:

1-ci yer – Ağalarov Tərlan

2-ci yer – Alxasov Şair

3-cü yer – Qarayev Ömər

Qaliblərə Bakı Şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin diplom və medalları təqdim olunmuşdur.

Qeyd edək ki, birincilikdə hər iki yaş qrupu üzrə ilk 6 yeri tutan şahmatçılar Azərbaycan çempionatında iştirak etmək hüququ qazanmışdır.

